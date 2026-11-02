Český rozpočet se dál propadá. Schodek už přesáhl 230 miliard
Schodek státního rozpočtu se na konci října prohloubil na 230,9 miliardy korun a je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Proti loňsku je deficit téměř o 48 miliard vyšší. Státu sice rostou příjmy z pojistného i daní, ještě rychleji ale přibývají výdaje.
Státní rozpočet skončil na konci října ve schodku 230,9 miliardy korun. O měsíc dříve činil deficit 194,5 miliardy a loni touto dobou 183,1 miliardy korun. Letošní říjnový výsledek je podle ministerstva financí čtvrtým nejhlubším schodkem od vzniku Česka v roce 1993.
Příjmy rozpočtu meziročně vzrostly o 2,8 procenta na 1,766 bilionu korun, zatímco výdaje se zvýšily o pět procent na 1,997 bilionu. Nejvíce pomohl vyšší výběr sociálního pojistného, který díky růstu mezd a platů stoupl o 6,5 procenta na 707,7 miliardy korun. Daňové příjmy rostly jen mírně, o 0,3 procenta. Na dani z příjmu fyzických osob stát vybral 164,2 miliardy, na DPH 351,9 miliardy a na dani z příjmu právnických osob 177 miliard korun.
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Názory
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Vedou sociální dávky
Největší výdajovou položkou zůstávají sociální dávky. Stát na ně do konce října vydal 798,1 miliardy korun, z toho 616,8 miliardy připadlo na důchody. Výrazně vzrostla podpora v nezaměstnanosti, na kterou šlo 18,6 miliardy korun, meziročně téměř o polovinu více. Důvodem jsou změny pravidel podpory platné od začátku roku.
Rostou také investice. Kapitálové výdaje dosáhly 198,5 miliardy korun, což je meziročně o 15,1 procenta více. Největší část směřovala do Státního fondu dopravní infrastruktury, který dostal 82 miliard korun. Vyšší investiční výdaje evidují také resorty obrany a vnitra.
Schválený rozpočet na letošní rok počítá s celoročním schodkem 310 miliard korun. Příjmy mají dosáhnout 2,118 bilionu a výdaje 2,428 bilionu korun. Loni stát hospodařil s deficitem 290,7 miliardy korun.
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