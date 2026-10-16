Česko se blíží dluhu čtyř bilionů. Na každého připadá přes 356 tisíc korun
Český státní dluh dál láme rekordy. Za prvních devět měsíců letošního roku narostl o 204,6 miliardy korun na 3,882 bilionu. V přepočtu na jednoho obyvatele jde o více než 356 tisíc korun. Stále dražší je také samotná obsluha dluhu, která má letos podle ministerstva financí stát 110 miliard korun.
Český stát dluží stále více a do konce roku se podle výhledu ministerstva financí přiblíží hranici čtyř bilionů korun. Na konci září dosáhl státní dluh rekordních 3,882 bilionu korun, tedy o 204,6 miliardy více než na začátku roku. Na každého obyvatele tak teoreticky připadá 356 046 korun.
Dluhopisový trh prožívá největší růst za poslední roky. A s rostoucím výnosem padají jejich ceny, což může představovat zajímavé příležitosti. Navíc růst výnosů státních dluhopisů se již pozvolna propisuje do nabídky dluhopisů podnikových. „Dnes zaseté semínko může v budoucnu přinést zajímavý výnos,“ připomíná portfolio manažer J&T Investiční společnosti Martin Kujal, který upozorňuje i na častou chybu retailových investorů. Ti často prodávají v době, kdy naopak institucionální investoři nakupují.
Martin Kujal: Investoři by neměli ztrácet hlavu. Dluhopisy se stávají atraktivnějšími
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Dluhopisový trh prožívá největší růst za poslední roky. A s rostoucím výnosem padají jejich ceny, což může představovat zajímavé příležitosti. Navíc růst výnosů státních dluhopisů se již pozvolna propisuje do nabídky dluhopisů podnikových. „Dnes zaseté semínko může v budoucnu přinést zajímavý výnos,“ připomíná portfolio manažer J&T Investiční společnosti Martin Kujal, který upozorňuje i na častou chybu retailových investorů. Ti často prodávají v době, kdy naopak institucionální investoři nakupují.
Zadlužení roste také v poměru k velikosti české ekonomiky. Na začátku roku státní dluh odpovídal 42,9 procenta hrubého domácího produktu, na konci třetího čtvrtletí už to bylo 43,9 procenta. Podle červencového výhledu ministerstva by se do konce roku měl zvýšit na 3,991 bilionu korun, tedy na 44,4 procenta HDP.
Obsluha dluhu má letos stát 110 miliard
S rostoucím dluhem přibývají i náklady, které stát musí vynakládat na jeho obsluhu. Čisté výdaje za první tři čtvrtletí dosáhly 74 miliard korun. Za celý rok ministerstvo počítá se 110 miliardami, zatímco loni to bylo 98,1 miliardy korun. Letos by tak stát měl zaplatit o 11,9 miliardy více.
Náklady nezvyšuje jen samotný objem dluhu. Přispívá k nim také globální růst výnosů státních dluhopisů. Vyšší výnos je lákavější pro investory, pro stát ale znamená dražší půjčování peněz.
Nejvíc dluhopisů drží banky, podíl domácností roste
Zhruba dvě pětiny českých státních dluhopisů vlastní domácí banky a přibližně 28 procent zahraniční investoři. České domácnosti drží pět procent. Jejich podíl se zvýšil z 3,1 procenta na konci prvního pololetí díky červencové emisi Dluhopisů Republiky.
Průměrná doba do splatnosti českých státních dluhopisů činí 6,2 roku. Ministerstvo financí se tak pohybuje blízko svého strategického cíle 6,5 roku.