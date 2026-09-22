Brno chce pod zem. Lídři řešili metro, prázdné byty i to, s kým nepůjdou na radnici
Metro, nebo vlak v tunelu? Brněnští kandidáti na primátora v debatě serveru iDNES.cz řešili, čím se bude jezdit, kde se bude bydlet a kdo to všechno zaplatí. Vedle velkých staveb přišly na řadu prázdné byty i povolební zákazy spolupráce. A zatímco politici soutěžili o přízeň diváků, v internetové diskusi se řešilo také to, co vlastně znamená vítězství v anketě.
Brno má před volbami velké plány. Nové dopravní spojení pod zemí, dostavbu městského okruhu, dostupnější bydlení i fotbalový stadion za Lužánkami. V úterní superdebatě serveru iDNES.cz je představovalo sedm volebních lídrů. Pomyslný nákupní seznam tak rostl rychle. Otázka, kdo nákup zaplatí, ovšem zaznívala také.
Debatu moderoval Vladimír Vokál a podle zpravodajského shrnutí iDNES.cz se kandidáti střetli zejména nad bydlením. Pozornost ale přitáhlo i slovo, které v Brně spolehlivě rozproudí představivost: metro.
Pod zem ano. Ale s jakou cedulkou?
Téma otevřel Jakub Hruška z uskupení Brno blíž lidem, které spojuje lidovce a Starosty. Budoucí vedení města by podle něj mělo vedle nádraží prosazovat také metro. Spojení by vedlo z jihu na sever a nemuselo by být celé pod zemí.
Kamile Zlatuškové, nestranické lídryni kandidátky ODS a TOP 09, označení metro vyhovuje. Václav Trojan z ANO by hromadnou dopravu rovněž rozšířil, s názvem už je opatrnější. Především připomněl otázku financování.
Jiří Kment z SPD a nezávislých nabídl vlastní terminologickou brzdu: „Nebude to metro, ale bude to vlak v podzemí,“ citoval jej iDNES.cz. Současně upozornil na miliardovou zátěž pro město. Ať už tedy bude na ceduli cokoli, účet do tunelu nezmizí.
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Názory
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Byty jsou. Jen v nich nikdo nebydlí
Z dopravního podzemí se debata přesunula k problému za zavřenými dveřmi. Tomáš Kratochvíl z Motoristů sobě hovořil o 1200 až 1500 prázdných bytech. Trojan by volné byty využil například pro matky samoživitelky, Hruška zdůrazňoval srozumitelná pravidla jejich přidělování.
Karin Podivinská Karasová z Brnoklidem prosazovala obecní výstavbu a upozorňovala, že developerské byty často slouží především jako investice. Adam Zemek z uskupení TU!, jehož součástí jsou Piráti, kritizoval dosavadní přístup koalice a podpořil návrat programu Housing First.
Zlatušková vidí prostor také v dohodách s developery. Podle jejího návrhu by až desetina jimi stavěných bytů mohla být neinvestiční. Kment namítal, že soukromé firmy nejsou charita a město podle něj dokáže stavět levněji. Shoda na potřebě dostupnějšího bydlení tak ještě neznamená shodu na tom, kdo vezme do ruky stavební plány.
Jízdenka zdarma, účet pro město
Vedle velkých projektů se řešily i každodenní cesty. Hruška prosazoval parkovací domy a parkoviště na okrajích Brna, Podivinská Karasová propojení jízdenky na tramvaj s parkováním. Zemek mluvil o nových tramvajových tratích a cyklostezkách, Zlatušková zdůraznila bezpečnost chodců.
Kment by dětem do 15 let a seniorům nabídl jízdné zdarma. Podivinská Karasová návrh podpořila a jeho náklady vyčíslila přibližně na 60 milionů korun. Motoristé by dali přednost zlevnění. I bezplatná jízda zkrátka potřebuje někoho, kdo koupí lístek za ostatní.
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Reality
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S kým ano? S ANO ne, řekla Zlatušková
Zatímco u staveb se hledaly možnosti, u koalic už padaly závory. „S ANO určitě ne,“ uvedla podle iDNES.cz Zlatušková. Spolupráci s hnutím odmítl také Zemek, který vyloučil i Motoristy a komunisty.
Kratochvíl naopak stavěl do popředí splnění programu a případnou spolupráci předem neomezoval. Kment by preferoval koalici podobnou té vládní. Vedle otázky, co postavit, tak zůstává i druhá: kdo se na tom po volbách dokáže domluvit.
Vítěz debaty? Záleží také na okamžiku
Podle článku iDNES.cz zaujala v divácké anketě bezprostředně po skončení debaty nejvíce Zlatušková. V dodaném zachyceném stavu průběžného hlasování už ale těsně vedl Hruška se 743 hlasy před Zlatuškovou se 729. Oběma anketa zobrazovala zaokrouhlených 29 procent.
Z celkových 2554 hlasů získala Podivinská Karasová 423, Trojan 266, Kment 156, Zemek 139 a Kratochvíl 98. Kandidát Motoristů přitom podle iDNES.cz vyhrál znalostní kvíz o Brně. Znát město a získat hlas jsou zkrátka dvě různé disciplíny.
V reakcích pod příspěvkem ODS Brno se vedle gratulací a vtipů o metru objevila také žádost o zveřejnění počtů hlasů a vysvětlení způsobu hlasování. Rozlišení je podstatné. Anketa se ptala, kdo diváky nejvíce zaujal. Nejde o reprezentativní volební průzkum a počet odevzdaných hlasů nevypovídá o počtu lidí přítomných na debatě.
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