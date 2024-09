Bartoš rezignoval a s ním i celé vedení Pirátů

Předsednictvo vládních Pirátů včetně vicepremiéra Ivana Bartoše v neděli pozdě večer oznámilo na stranickém internetovém fóru svou rezignaci. Reagovalo tak na neúspěch v krajských volbách, po kterém původně členové předsednictva oznámili, že dávají své funkce k dispozici. Stranu povedou do výběru nového vedení, který by se měl uskutečnit 9. listopadu. Dlouholetý předseda Bartoš na lídra strany kandidovat nebude. Premiér Petr Fiala (ODS) v reakci sdělil, že rezignaci respektuje. S Bartošem bude jednat o dalším postupu.

„I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu,“ uvedl Bartoš.

Ve vládě je Bartoš jedním z trojice pirátských ministrů, zastává funkci ministra pro místní rozvoj a místopředsedy kabinetu pro digitalizaci. „Rezignaci Ivana Bartoše respektuji. Budu s ním jednat o dalším postupu,“ sdělil Fiala.

Nynější lídry si Piráti vybrali v lednu v Brně. Bartoše tehdy do vedení doplnily poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová, dosavadní jihomoravská krajská radní Holomčík Leitnerová a zastupitelka obce Krnsko na Mladoboleslavsku Dominika Poživilová Michailidu.

Piráti o víkendu v krajských volbách propadli podobně jako v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Zaznamenali největší propad ze všech stran a přišli o 96 krajských zastupitelů. Budou mít jen tři v Plzeňském kraji. V sobotu se předsednictvo původně rozhodlo dát své funkce k dispozici s tím, že nechá v říjnu hlasovat členy o vyslovení důvěry. Rezignaci ke konci září pak v neděli večer oznámila třetí místopředsedkyně Jana Holomčík Leitnerová.

Bartoš uvedl, že od sobotního vyjádření se odehrála řada jednání. „I když je naším dobrým zvykem mít ve straně prostor věci společně prodiskutovat, k čemuž jsme chtěli dát prostor, shodli jsme se jako předsednictvo, že převažuje nutnost co nejrychlejšího řešení současné situace,“ dodal. Předsednictvo proto oznámilo rezignaci. Stranu dovede do zasedání celostátního fóra, které svolalo na 9. listopad.

Pirátům se v poslední době opakovaně nedaří obrátit svou dobrou práci ve všech patrech politiky ve slušný volební výsledek, míní Bartoš. „Piráti vyrostli zdola a poradíme si i dál. Děláme politiku pro lidi, máme spoustu rozdělané práce,“ uvedl. Piráti od své práce neutečou, oklepou se a najdou cestu, jak lidem představovat výsledky své práce, míní.