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newstream.cz Politika Macinka nechápe, že festival ve Strážnici zpolitizoval on, nikoli lidé, píše slovenský Denník N

Macinka nechápe, že festival ve Strážnici zpolitizoval on, nikoli lidé, píše slovenský Denník N

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Vypískání Petra Macinky a Oty Klempíře ve Strážnici podle slovenského Denníku N ukázalo odpor české veřejnosti k Babišově vládě. List píše o nekulturnosti, nepřipravenosti ministrů a varuje, že Česko zažívá podobný scénář jako Slovensko.

Vláda premiéra Andreje Babiše zažívá podle slovenského listu Denník N drsnou reakci na nekulturnost a nebezpečí, které představuje pro českou demokracii. Ministři ovšem především ukazují, jak jsou nepřipraveni na politiku a jak nechápou, že oni jsou zde pro lidi a nikoliv lidé pro ně, napsal list v reakci na vypískání ministra kultury Oty Klempíře a šéfa české diplomacie Petra Macinky na folklorním festivalu ve Strážnici.

„Macinka nechápe, že festival svou účastí zpolitizoval on a nikoliv lidé, kteří nechtějí poslouchat jeho hloupé řeči. Po sporu s prezidentem Petrem Pavlem a skandálech Filipa Turka je pochopitelné, že se česká veřejnost za ministra stydí, zlobí se na něj a nejslušnější, co mu může vzkázat, je pískot a výzva, aby vypadl,“ uvedl deník. Dodal, že Macinka i Klempíř reagovali na vypískání uraženě.

Klempíř tvrdil, že lidé byli ovlivnění vedrem a alkoholem. Macinka z pódia ve Strážnici lidem vzkázal, že se zbláznili a že z folklorního festivalu dělali festival politický.

Petr Macinka na festivalu ve Strážnici

Diplomat na pódiu

Názory

Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.

Dalibor Martínek

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Podobný scénář jako na Slovensku

Česko podle listu postupuje podle podobného scénáře, jaký zažilo Slovensko, akorát česká veřejnost je už lépe připravena a nechce to dopustit. Denník N uvedl, že nynější vláda slovenského premiéra Roberta Fica si zvlášť dala záležet na útoku na kulturu, a to například v souvislosti se změnami ve fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu, národní galerie či fondu, který rozděluje dotace v kultuře.

Vypískání českých ministrů ve Strážnici označil list za zážitek, ale i naději pro slovenského pozorovatele. „Tak, jak se čeští občané mohli připravit na nástup Babišovy vlády s extrémisty sledováním dění na Slovensku, i my se nyní můžeme inspirovat českým odporem a národní hrdostí,“ uvedl Denník N.

Podle listu slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se ale už dříve dostala do podobných situací, jako ve Strážnici zažili Klempíř a Macinka, byť na rozdíl od uvedených českých ministrů se Šimkovičová na takových akcích neodvážila vystoupit.

Pavel Rychetský

„Macinka je hulvát a Babiš by ho měl odvolat,“ shodli se Rychetský a Decroix u Moravce

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Spor o českou delegaci na summit NATO se dál vyostřuje. Pavel Rychetský a Eva Decroix tvrdí, že výpravu do Ankary má podle mezinárodního práva i protokolu vést prezident. Petra Macinku ostře zkritizovali kvůli útokům na Hrad i Ústavní soud a vyzvali Andreje Babiše, aby ministra odvolal.

ČTK

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