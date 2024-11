Jáhen: Ve farnostech zatím nejsme zvyklí pracovat s rozvedenými lidmi

Pražské arcibiskupství přišlo letos na podzim s vlastním Arci podcastem. Nabídne příběhy a rozhovory s lidmi, kteří svou vírou a činy mění svět kolem sebe. A nejširší veřejnost seznámí s různými aspekty víry. Moderátorkou pořadu je spolupracovnice Newstreamu Eva Čerešňáková, jejíž pozvání tentokrát přijal František Drozd, ředitel Pastoračního střediska v Praze.

František Drozd v rozhovoru s Evou Čerešňákovou přiblíží, kudy by se měla katolická církev vydat v následujících desetiletích. „Předpokládám, že mnohá očekávání nebudou naplněna, možná přijde i řada zklamání. Celibát zrušen nebude, a ani ženy nebudou hned tak svěceny na jáhenky a kněžky,“ říká.

Posluchačům také přiblíží, co pro něj znamená svátost manželství a jakou roli v jeho životě hraje jeho manželka Dita. Jak sám vnímá a prožívá své manželství? A co radí ostatním? „Nechtějte s manželstvím vydrbat. Zkratky a klamání nefungují a nejlepším rádcem je Duch svatý, naslouchejte mu,“ říká Drozd.

Jak v Pastoračním středisku přistupují a pracují s rozvedenými páry? „Ve farnostech zatím nejsme zvyklí pracovat s rozvedenými lidmi. Neumíme to, nejsme na to školeni. A já jsem přesvědčen, že je třeba dělat pastoraci rozvedeným a hledat cesty, jak jim pomoci, protože oni prožívají těžké věci.“

Poslechněte si druhý díl nového Arci podcastu z produkce pražské arcidiecéze. Video se spouští v úvodu tohoto článku a nejdete ho také na oblíbených podcastových platformách.

