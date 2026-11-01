Americké automobilky koketují s rychlou návratností investic do 3D tisku
é automobilky Ford, General Motors a Rivian stále více sází na 3D tisk. Vyrábějí díky němu součástky do vozů, nástroje pro montážní linky i zkušební zařízení a snižují tak náklady. Rivian utratil za tiskárny přes pět milionů dolarů, stroje se mu ale obvykle zaplatí do roka. Ford chce své tiskové laboratoře rozšířit do více než 23 závodů.
Americké automobilky, jako Ford Motor, General Motors a Rivian Automotive, stále více využívají při výrobě trojrozměrný (3D) tisk. Tato technologie, která se v průmyslu používá již desítky let, pomáhá výrobcům snižovat náklady i zrychlovat výrobu. Firmy pomocí 3D tiskáren vyrábějí nejen součástky a doplňky do vozů, ale také nástroje pro montážní linky nebo zkušební zařízení pro vývoj a testování, napsal server zpravodajské televize CNBC.
Trojrozměrný tisk, označovaný také jako aditivní výroba, umožňuje vytvářet předměty podle digitálních návrhů postupným nanášením materiálu v tenkých vrstvách. Na rozdíl od běžných tiskáren, které používají inkoust, pracují tyto stroje s různými materiály, například s plasty, kompozity, keramikou nebo kovy. Cena tiskáren se pohybuje od stovek dolarů u jednodušších zařízení až po stovky tisíc dolarů u specializovaných strojů. Záleží především na velikosti vyráběných předmětů a použitém materiálu. Technologie umožňuje vyrábět jednotlivé součástky i stovky menších dílů najednou, například s využitím prášků a pryskyřic.
Velké plány
Rivian plánuje využití 3D tisku rozšířit napříč celou firmou. Firma za pořízení 3D tiskáren utratila již více než pět milionů dolarů (109 milionů Kč). Náklady na materiály a provoz vzrostly přibližně na 1,7 milionu dolarů. Vedoucí oddělení aditivní výroby Jared Beck ale dodal, že navzdory nákladům se stroje obvykle zaplatí do jednoho roku a tato technologie pomáhá snižovat náklady dodavatelů na výrobu nástrojů, zefektivňovat logistické výdaje a zkracovat dobu výroby dílů z týdnů na dny, někdy i hodiny.
Podobně jako Rivian využívají 3D tisk také zavedené automobilky Ford a GM, které s touto technologií pracují už řadu let. Ford má oddělení aditivní výroby v mnoha svých závodech. Ta vyrábějí a distribuují potřebné součástky a nástroje přímo do provozu.
Ford pomocí 3D tiskáren vyrábí tisíce nástrojů, například speciální nástavce, podpěry pro kapoty nebo pomůcky k nanášení lepidel. Zaměstnanci si mohou jejich výrobu objednat prostřednictvím aplikace. Podle automobilky tak lze potřebné vybavení získat rychleji, levněji a v provedení přesně přizpůsobeném konkrétnímu použití. Výroba jednotlivých dílů přitom může trvat několik hodin až týdnů.
Rychlá expanze procesu
Technologie pomáhá také předcházet přerušení výroby. Když například závodu chybělo důležité obráběcí kolo, Ford si jeho dočasnou náhradu vytiskl na 3D tiskárně a udržel tak montážní linku v provozu, než dorazil nový díl od dodavatele. Do konce letošního roku chce automobilka rozšířit své 3D tiskové laboratoře do více než 23 závodů. V rámci programu má nyní přes 200 tiskáren a další zařízení provozuje mimo něj.
GM využívá 3D tisk při vývoji a výrobě v závodech i u menších sérií vozů. Například její luxusní model Cadillac Celestiq obsahuje 135 dílů vyrobených touto technologií. 3D tiskem vznikají také některé součástky sportovních sedanů Cadillac Blackwing, včetně ozdobného prvku na hlavici řadicí páky. GM navíc rozšiřuje nasazení průmyslových 3D tiskáren ve svých výrobních závodech.
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