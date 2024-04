S vidlemi to Babiš umí

Začátek června, na kdy prezident republiky Petr Pavel vyhlásil volby do Evropského parlamentu, se blíží, a politici se činí. Vládní koalice dělá všechno dobře. A opozice? Ta by přeci všechno dělala líp než současný kabinet.

ANO hodilo vidle do důchodové reformy, žádná další společná schůzka opozice s vládní koalicí na Hradě u prezidenta republiky nebude. Politici hnutí zdůvodnili zrušení účasti na jednání o penzích tím, že premiér a ministr financí opakovaně prohlásili, že reformu koaliční poslanci přijmou bez ohledu na jednání s opozicí. Ano, na hnutí a jeho lídra se můžeme spolehnout. Jak Andrej Babiš prohlásil na začátku roku 2022, při dlouhé sněmovní schůzi k vyslovení důvěry současné vládě, ANO bude a je konstruktivní opozicí.

Babišovo hnutí také nehodlá respektovat migrační pakt, který schválil Evropský parlament. Pokud se dostane do příští vlády, udělá podle místopředsedy Radka Vondráčka všechno pro to, aby pakt spadl pod stůl. I kdyby se Česko mělo soudit, zopakoval prohlášení předsedy Babiše. Rovněž Okamurova SPD hodlá republiku zachránit před migrací. Bude-li strana vládnout, pakt rozhodně respektovat nebude. Slova, slova, slova. Každý přece ví, že nejúčinnější by bylo obehnat naši vlast jako středověké město. Má to ale háček. Možná by na výstavbu té zdi byli potřeba migranti.

Ministerstvo financí oznámilo, že se státní dluh Česka v prvním čtvrtletí roku zvýšil na rekordní 3,221 bilionu korun. Zvýšil se tedy o 109,9 miliardy korun, a na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 295 480 korun. Rozpočtové trendy navzdory tomu považuje úřad za dobré. Podle ministra Zbyňka Stanjury je to jasné: „Po mnoha letech jsou snížené výdaje, zhruba o šestnáct miliard oproti roku 2023 za první kvartál, takže trendy jsou určitě dobré,“ řekl už na začátku dubna. Spořit chce dál. Bude-li současný kabinet vládnout dostatečně dlouho, možná se dopracujeme k přijetí ústavního zákona o rozpočtové kázni nebo dokonce zákona o navždy povinně vyrovnaném státním rozpočtu, o kterém snil Václav Klaus v polovině 90. let minulého století.