Politický diář Jany Havligerové: Alena hubatá nebo sprostá?

Alena Schillerová, šéfka poslanců ANO nazvala premiéra Petra Fialu parchantem. Na síti TikTok ho označila také za manipulátora.

„Parchant jeden! Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu, a pak nás zve na schůzku, kde se chce jakože bavit o financování obrany,“ míní Schillerová. Ano, tahle doba ukáže, kdo jaký je doopravdy.

Exministryně spravedlnosti Helena Válková (má) měla poradce jako hrom. Dokonce ozbrojeného, který takto vybaven chodí i do Poslanecké sněmovny. Ač se to samozřejmě nesmí. Sice by to nikdo nemusel vědět, to by ale pan poradce nesměl být zapomětlivý. Odskočil si, zbraň odložil a zapomněl kde. Tak to holt prasklo. Kdo si také má všechno pamatovat, že.

Černochová: Cenou za příměří na Ukrajině by neměly být její ústupky Politika Cenou za příměří na Ukrajině čelící ruské agresi nemůže být podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) to, že by Ukrajina měla ustoupit ze svých požadavků. Ministryně to uvedla po setkání se svým ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. Ukrajinský ministr obrany před novináři poděkoval za veškerou pomoc, kterou ČR Ukrajině poskytuje, politickou i vojenskou. Jednání označil za produktivní.

Jihočeský hejtman Martin Kuba vyzval občanské demokraty, aby začali brát vážně předvolební ankety. „Průzkumy se nedají bagatelizovat a tvářit se, že neexistují. Tendence, že může zvítězit hnutí ANO, je dlouhodobá a jasná. Spolu, pokud zaostává o více než polovinu hlasů, bude mít obrovský problém, aby to dotáhlo. A nedá se to vyřešit lacinými řečmi, že vyhraje, že jsou průzkumy zkreslené.“ Ale no tak…