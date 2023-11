Pinterest láká investory kombinací dvouciferného růstu tržeb i dvouciferného poklesu nákladů

Pinterest, sociální platforma, která dlouhou dobu zaostávala za svou konkurencí nabírá na síle. Nový CEO Bill Ready, který se ujal vedení společnosti v červnu 2022, zvolil správnou strategii, jenž se začíná pozitivně projevovat v hospodaření společnosti.

Pinterest lze chápat jako vizuální platformu pro vyhledávání, inspiraci a nakupování. Uživatelé navštěvují její stránky, aby objevili nápady, které pak mohou převést do reality. Její základna, co se týče měsíčních aktivních uživatelů, se skládá ze dvou třetin z žen. V USA ji využívá 55 procent matek a 23 procent otců. Nejrychleji rostoucím segmentem je však generace Z, která nyní tvoří 42 procent uživatelů.

Bill Ready, dřívější prezident pro obchod a platby v Googlu, se zaměřil na zvýšení prodejů prostřednictvím aplikace společnosti a růstu příjmů z reklamy. Namísto toho, aby však Pinterest pokračoval ve své ambici stát se významným proejcem. Upřednostil před konkurenčním bojem spolupráci a snaží se navázat partnerství s prodejci a zvýšil tak možnosti nakupování přes aplikaci. Za účelem podpory prodejů, také zrušil samostatnou kartu nákupů v aplikaci a integroval nákupy do celého prostředí Pinterestu.

Spolupráce s Amazonem

Příkladem takové spolupráce je navázení partnerství s Amazonem letos v dubnu. Jejím cílem je přenést reklamu na produkty Amazonu na platformu Pinterestu. Obě platformy pak příjmy z této spolupráce sdílí.

Na konferenčním hovoru k výsledkům za 3. čtvrtletí CEO Ready poznamenal, že partnerství s Amazonem předstihlo plán. Nicméně, že se jedná o projekt na více čtvrtletí a že mohutný nárůst tržeb se neprojeví dříve než na začátku příštího roku. Poznamenal také, že doposud největší zlepšení je zvýšení relevance raklamy, kterou Pinterest svým uživatelům přináší.

Pod novým vedením za poslední rok došlo k rychlejšímu tempu inovací produktů. Společnost věří, že by mohla dnes dosahovat upravené EBITDA marže více jak 30 procent. Rozhodla se ale investovat, aby podpořila dlouhodobé příležitosti, jenž v delším horizontu přinesou větší růst. Pinterest tak investuje do umělé inteligence, aby poskytoval lepší doporučený obsah. Do roku 2024 pak společnost plánuje spustit plně automatizovaný reklamní nástroj podobný Advantage+ od Mety nebo Performance Max od Googlu.

Výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí, které společnost reportovala na konci října přineslo pozitivní překvapení jak na tržbách, marži i čistém zisku.

Tržby meziročně vzrostly o 11 procent na 763 milionů dolarů. Upravených zisk na akcii 28 centů poskočil o 154 procent vzhledem k tomu, že firma před rokem reportovala ztrátu. Měsíční počet aktivních uživatelů se pak zvýšil o 8 procent na 482 milionů a dosáhl historického maxima. Společnost v minulém období uživatele lehce ztrácela díky zrychlenému popandemickému růstu.

Průměrné tržby na uživatele se zvýšily o 3,2 procenta na 1,61 dolaru. Stále je však velký rozdíl mezi výnosy na uživatele v USA a Kanadě (6,46 USD) a zbytkem světa. Výrazného nárůstu dosáhla i marže, která se z 11 procent před rokem dostala na 24 procent.

Výhled společnosti na 4. čtvrtletí počítá s růstem tržeb o 11 až 13 procent, přičemž provozní náklady by se měly snížit o 9 až 13 procent. Na další tři roky se pak počítá s růstem tržeb mezi 15 a 20 procenty.

Nicméně jak CEO Ready poznamenal, pokud by došlo ke zpomalení reklamy celosvětově kvůli geopolitickým konfliktům a zpomalení hospodaření, Pinterest imunní není. Meta a snap varovali, že někteří inzerenti přestali zadávat reklamu s počátkem konfliktu na blízkém východě. Výjimkou nebyl ani Pinterest, nicméně aktuálně se zadávání reklamy u těchto subjektů opět rozjelo.

Na poslední vývoj ve společnosti reagovala řada analytiků zvýšením doporučení ke koupi i cílové ceny.