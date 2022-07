Petr Dufek: Průmyslu se v květnu dařilo, táhly ho automobilky. Jak to ale bude dál?

Tuzemskému průmyslu v květnu po čase opět dařilo a jeho výroba meziměsíčně stoupla o 2,4 procenta. Zásluhu na tom měl především automobilový průmysl, kterému se v květnu podařilo po pěti měsících konečně pokořit hranici 100 tisíc vyrobených vozů.

Oproti loňskému květnu se výroba největšího tuzemského odvětví zvýšila o 3,3 procenta, což je po předchozích poklesech docela příjemná zpráva. Otázkou je, nakolik se podaří udržet výkon průmyslu vysoko i v dalších měsících.

Už indexy nákupních manažerů zveřejněné minulý týden však naznačily, že firmy uvažují pod tlakem vysokých cen a slabší poptávky o omezení počtů svých zaměstnanců. Dnes zveřejněné (květnové) zakázky zatím až tak dramaticky nevypadají, avšak stále se počítají z běžných - výrazně vyšších cen - a do jisté míry jsou jimi zkreslené. Proto devítiprocentní nárůst nových objednávek nelze přeceňovat.

Druhým momentem, který ovlivní výkon tuzemského průmyslu v dalších měsících, bude schopnost automobilového průmyslu zajistit si dostatek komponent do výroby i v dalších měsících. Jak už předchozí měsíce ukázaly, jde o nevyzpytatelný faktor, který dokáže s výsledky největšího průmyslu u nás docela mávat.

Otázkou zůstává i dopad vysokých cen energií, které nejenom drtí náklady tuzemských firem, ale ovlivňují i jejich konkurenceschopnost v zahraničí. A v neposlední řadě nelze zapomenout ani na nejistý výhled hlavního obchodního partnera ČR – Německa, kam směřuje největší část výrobků tuzemského exportně orientovaného průmyslu.

