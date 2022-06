Petr Dufek: Postcovidový restart nikde. Jen intenzivnější pesimismus spotřebitelů i firem

Nejenom český, ale unijní průzkum nálad potvrzuje zhoršení podnikatelského a spotřebitelského sentimentu. V případě spotřebitelů jsou negativní výsledky nálad srovnatelné se situací na začátku pandemie v roce 2020, v případě podnikatelů jsou výrazně lepší než tehdy, ale i tak se měsíc od měsíce zhoršují.

Ekonomická nálada v Evropské unii se v červnu zhoršila, zejména kvůli nárůstu pesimismu ve stavebnictví a mezi spotřebiteli.

Zatímco současnost hodnotí firmy pozitivněji než třeba před měsícem, obavy z budoucnosti zhoršují jejich očekávání pro další měsíce. Tomu odpovídá i zvýšený index nejistoty, který se už na začátku války na Ukrajině výrazně zvýšil. Místo očekávané úlevy po dvouletém období covidu přišlo období válkou a inflací vybuzené nejistoty.

Budoucnost mají firmy zatím spojenou s nižší zaměstnaností a vyššími cenami, i když inflační očekávání poněkud ustoupila – s výjimkou obchodu – ze svých maxim. Přesto i nadále zůstávají inflační očekávání pod vlivem zpráv o vývoji cen energií, surovin, dopravy výrazně nad dlouhodobým průměrem.

ČR není z pohledu vývoje nálad výjimkou

Při pohledu na výsledky českého průzkumu asi nepřekvapí, že sentiment v průmyslu poklesl a že výsledky, pokud jde o zakázky a zaměstnanost jsou výrazně slabší, než by odpovídalo postcovidovému restartu… zatímco inflační očekávání zůstávají i nadále vysoká.

Opatrnější jsou už ve svých výhledech i firmy ve službách, které přehodnotily očekávanou poptávku směrem dolů, zatímco dál počítají se zvyšováním cen i nabíráním nových pracovníků. Zajímavé jsou i výsledky průzkumu v obchodě, kde podnikatelé zůstávají poměrně dost optimisticky naladěni – pokud jde o následující měsíce – a to i navzdory předpokládanému dalšímu růstu prodejních cen.

Celkově průzkum důvěry napříč EU ukazuje, že z budoucnosti mají obavy především spotřebitelé. Jejich očekávání budoucí finanční situace se dostalo na rekordní minimum, uvádí zpráva Evropské komise. Konkrétně, index ekonomické nálady v EU se meziměsíčně snížil o 1,7 bodu na 102,5 bodu, v České republice pak klesl o dva body na 94,6 bodu.

Navíc i inflační očekávání spotřebitelů zůstávají velmi vysoká, a proto nelze předpokládat, že by se v takovém rozpoložení hrnuli nakupovat. Platí to i pro ČR, kde se na domácí poptávku letos nelze s ohledem na pokles kupní síly obyvatel vůbec spoléhat. Zvlášť, když velká část obyvatel ještě netuší, kolik si v zimě připlatí jen za energie.