Odpověď Pavla Tykače

Zpravodajský web Newstream.cz uveřejnil na adrese https://www.newstream.cz/nazory/david-ondracka-tykac-si-kupuje-vlivdevadesatky-by-rad-nechal-minulosti dne 13. května 2025 článek Davida Ondráčky nazvaný „Tykač si kupuje vliv. Devadesátky by rád nechal minulosti“, která obsahují skutková tvrzení, která se dotýkají cti a důstojnosti Ing. Pavla Tykače, a to že, Ing. Pavel Tykač je miliardář s velmi problematickou privatizační minulostí (Motoinvest, CS fondy), Ing. Pavel Tykač uskutečnil tajné nákupy majetkových podílů ve společnosti ČEZ, a. s., Ing. Pavel Tykač ukradl investiční fond nebo důl, Ing. Pavla Tykače před 15 lety nikdo nebral za seriózního podnikatele, ale za žraloka z privatizace a tunelování CS fondů, Ing. Pavel Tykač tajně nakoupil a i dále nakupuje přes prostředníky akcie emitované společností ČEZ, a. s., přičemž těmito prostředníky jsou kyperské schránkové společnosti a bílí koně a že takto Ing. Pavel Tykač nakoupil podíl ve společností ČEZ, a. s., který může dosahovat až 10 % a že v roce 2024 vyšly najevo politické vazby Ing. Pavla Tykače na Tomáše Tesaře, politického náměstka ministra životního, který byl evidentně spřízněným člověkem Ing. Pavla Tykače na Ministerstvu životního prostředí a před kterým Bezpečností informační služba varovala předsedu vlády.

Newstream.cz uveřejňuje odpověď Ing. Pavla Tykače k těmto tvrzením v článku ze dne 13. května 2025:

"Ing. Pavel Tykač historicky působil ve společnosti Motoinvest, akciová společnost, IČO: 18234283 (dále i „Motoinvest“). Spojovat jej s privatizací a navíc problematickou je projevem přinejmenším hluboké neznalosti autora článku. Ing. Pavel Tykač se zapojil do činnosti Motoinvestu až v roce 1995. Předmětem podnikání Motoinvestu v té době byly zejména obchodování s cennými papíry a správa majetku. Motoinvest se v té době a ani později nezabýval a ani nemohl zabývat privatizací (převodem majetku státu na jiné osoby), neboť gros oddstátnění již bylo v uvedené době uskutečněno. Vůči Ing. Pavlovi Tykačovi je dehonestující jeho spojování s trestnou činností směřující vůči podílníkům podílových fondů C.S. Fond kapitálových výnosů, C.S. Fond energetiky a C.S. Fond pravidelných dividend (dále i „C.S. Fondy“), které byly obhospodařovány společností CS Fond, a.s., investiční společnost. Za trestnou činnost směřující vůči podílníkům C.S. Fondů byly odsouzeny jiné osoby, a to Václav Franta, Josef Matoulek, Vladislav Naď a Tomáš Roith, se kterými neměli Motoinvest, ani Ing. Pavel Tykač nikdy nic společného. Ing. Pavel Tykač nikdy nebyl ve věci trestné činnosti směřující vůči podílníkům C.S. Fondů obžalován, natož odsouzen. Ing. Pavel Tykač v rámci svých investic nabyl a průběžně nabývá akcie emitované společností ČEZ, a. s. Ing. Pavla Tykače se však dotýká tvrzení, že tak činí tajně a přes bílé koně, tzn. protizákonně. Ing. Pavel Tykač si je vědom, že osoba, která dosáhne nebo překročí určitý podíl na všech hlasovacích právech v Česku usazené akciové společnosti, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, má povinnost oznámit tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Ing. Pavel Tykač plní všechny své zákonné povinnosti. Pokud se jedná o obvinění z krádeže dolu, Ing. Pavel Tykač nikdy žádný důl neukradl; je skutečným vlastníkem společností, které vlastní některé lomy v Severočeské hnědouhelné pánvi, a to na základě akvizice od předchozích soukromých majitelů. Za tuto akvizici byla řádně zaplacena kupní cena a Ing. Pavel Tykač si není vědom, že by se v souvislosti s touto akvizicí vedlo jakékoliv trestní řízení. Ohledně spojování Ing. Pavla Tykače s Tomášem Tesařem, před kterým Bezpečností informační služba podle sdělovacích prostředků varovala předsedu vlády, Ing. Pavel Tykač uvádí, že s Tomášem Tesařem nemá žádné vztahy, nezná jej, a o celé záležitosti Tomáše Tesaře na Ministerstvu životního prostředí má informace, tak jako široká veřejnost, pouze ze sdělovacích prostředků.“