Lukáš Kovanda: Výsledky francouzských voleb sráží tamní akcie dolů, euro oslabuje

Francouzské akcie klesají. Euro oslabuje. Trhy vyhlížejí vleklou nejistotu na francouzské politické scéně. Oddechly si však, že ji neovládne Le Penová a ani Mélenchon.

Výsledek francouzských parlamentních voleb má na trhy mírně negativní dopad. Termínové kontrakty na akciové tituly zahrnuté do hlavního francouzského burzovního indexu, CAC 40, v pondělí klesají. Euro oslabuje.

Nečekané volební vítězství bloku levicových stran zvyšuje obavy stran udržitelnosti francouzských veřejných financí. Investoři si ale zároveň uvědomují, že levicový blok je širokým uskupením extrémních, ale i umírněných stran a uskupení. Je tak možné, že některé z těch umírněných budou ochotny se podílet na vládě s centristy prezidenta Emmanuela Macrona, jehož formace skončila druhá na pásce. Ve výsledku by tak mělo být odvráceno riziko, že vládní politiku bude až příliš formovat extrémní levice, spojená ponejvíce s osobou lídra Jeana-Luca Mélenchona.

Zároveň výsledek voleb „neutralizuje“ stranu Marine Le Penové, která nečekaně skončila až třetí. Macronovým centristům a bloku levicových stran se ji totiž ve druhém kole voleb podařilo účinně vyblokovat.

Patová situace

Výsledek je tak ten, že vládu nebude moci sestavit ani jeden z extrémních proudů, tedy ani ne ten zosobněný Mélenchonem, ani ten představovaný Le Penovou. Daní za to ovšem může být až příliš roztříštěný, v důsledku nepříliš funkční parlament. Jeho nefunkčnost by mohla dláždit cestu k vytvoření úřednické vlády, vytvářené do značné míry v režii prezidenta Macrona, nebo k vypsání nových parlamentních voleb.

Z hlediska investorů je ovšem vyhlídka roztříštěného, nefunkčního parlamentu, potenciální úřednické vlády, ba dokonce dalších voleb, příznivější, než pokud by parlament ovládl na jedné straně buď Mélenchon, nebo na straně druhé Le Penová, resp. strany, jež reprezentují. Tyto strany totiž mají v programu body, jež by při realizaci znamenaly dramatické navýšení francouzských veřejných výdajů. Země se přitom již nyní potýká s vysokým zadlužením a další výrazný nárůst výdajů by ji postavil do střetu s Bruselem a institucemi EU.

Tento scénář se nyní zdá být zažehnán. Proto nelze čekat výrazný propad francouzských akcií, ani dluhopisů. Zároveň se ale kvůli předpokládanému delšímu období politické nejistoty cena těchto aktiv nevrátí na své úrovně z doby, než prezident Macron na základě výsledku voleb do europarlamentu před zhruba měsícem předčasné parlamentní volby vypsal.