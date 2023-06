Lukáš Kovanda: Víkendový pokus o puč v Rusku má dohru na trzích. Rubl je na patnáctiměsíčním minimu

Ruskou ekonomiku po Prigožinově pokusu o puč svírá nejistota. Rubl dnes slábne na takřka patnáctiměsíční minimum. Trhy míní, že víkendové dění Putina oslabilo.

Víkendový pokus o puč v Rusku má dnes dohru na trzích. Ruská měna oslabila před polednem středoevropského času na více než 85 rublů za dolar. Nad úrovní 85 rublů za dolar přitom obchodování naposledy uzavírala loni 1. dubna.

Jenže to bylo ještě poměrně krátce po invazi Ruska na Ukrajinu a prvních sankčních opatřeních Západu vůči Rusku. Z mohutného propadu loňského března se rubl zotavil, i když jen za vydatné pomoci mimořádných podpůrných opatření ruské centrální banky a ruské vlády.

Konec postupu na Moskvu. Prigožin se dohodl s Lukašenkem, členové Wagnerovy skupiny nemají být stíháni Politika Směrem na Moskvu v sobotu v odpoledních hodinách mířily konvoje žoldnéřů Wagnerovy vojenské společnosti pod vedením Jevgenije Prigožina, který se dožadoval výměny vojenského velení ruské armády. Ruský prezident Vladimir Putin hovořil o "dýce vražené do zad" a ozbrojené vzpouře. Večer ruský tisk informoval, že se běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi povedlo dojednat s Prigožinem návrat bojovníků na základny. Prigožin to vzápětí potvrdil a později média uvedla, že se wagnerovci stahují z jihoruského Rostova na Donu, který obsadili v noci z pátku na sobotu. Dohodu pozdě večer potvrdil i Kreml. Oznámil také, že Prigožin ani wagnerovci, kteří se akce účastnili, nebudou stíháni a Prigožin se v rámci dohody přestěhuje do Běloruska. ČTK Přečíst článek

Od loňského června ovšem rubl v trendovém pohledu setrvale ztrácí, a to už více než 60 procent. Vždyť ještě koncem loňského června se jeden dolar prodával i jen za necelých 52 rublů. Dnes to tedy bylo už za více než 85 rublů. Analytici banky UniCredit prognózují, že ruskou měnu čeká další propad, až k úrovni 90 rublů za dolar.

Ruské banky o víkendu ovšem vypisovaly kurz dokonce i přesahující hodnotu 100 rublů za dolar. K takovému kroku je vedl postup žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina a obava z ekonomického dopadu jejího možného útoku na Moskvu. Útok, jenž by hraničil s pučem, však Prigožin odvolal, což způsobuje, že ruské banky dnes vypisují kursy už zase pod hodnotou 100 rublů za dolar.

Zvýšená nejistota z dalšího vývoje ale přetrvává. Ruské i mezinárodní trhy soudí, že pokus o puč oslabil pozici ruského prezidenta Vladimira Putina, což může v Rusku vést k dalším politickým i ekonomickým otřesům.

Prigožinova vzpoura je vážným ohrožením Putinovy autority a celého režimu, tvrdí analytik Valvoda Politika Vzpoura předáka soukromé žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina proti ruskému vojenskému velení je zatím nejvážnějším ohrožením a podkopáním autority prezidenta Vladimira Putina a celého režimu, ať už dopadne jakkoliv. Uvedl to ředitel Prague Civil Society Centre Rostislav Valvoda. "Je to rozhodně převratná událost, která bude mít dalekosáhlé a dlouhodobé důsledky. A to při jakémkoliv scénáři," uvedl analytik, který v minulosti působil jako vedoucí východoevropských projektů organizace Člověk v tísni. Byl také jedním z iniciátorů Fóra občanské společnosti EU-Rusko. ČTK Přečíst článek