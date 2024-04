Lukáš Kovanda: Jurečka navrhuje zavřít obchody o všech svátcích. Ekonomiku by tím připravil o miliardy

Lidovecké ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje rozšíření zákazu maloobchodního prodeje na všechny svátky. Činí tak zřejmě v duchu hesla „nejlepší obrana je útok“. Dva z poslanců pětikoaličního partnera lidovců, ODS, totiž žádají, aby se naopak obchody ve vybrané sváteční dny otevřely.

Zákon nyní zakazuje maloobchodním prodejnám o ploše nad 200 metrů čtverečních prodávat až na některé výjimky na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do poledne.

Celkem je v Česku třináct svátků ročně. Pokud by se tedy zákaz rozšířil o na zbylých pět svátků, jak navrhuje ministerstvo, ekonomiku to připraví o miliardy.

Efekt sněhové koule

Vždyť jen za potraviny a nealkoholické nápoje české domácnosti utratily v roce 2022, podle nejnovějších dostupných údajů Eurostatu, celkem 499,1 miliardy korun. To v prostém zprůměrování odpovídá 1,4 miliardy korun denně. Při pěti dnech svátků, kdy by mělo být tedy nově zavřeno, jde o sedm miliard korun. Podstatná část těchto tržeb se uskuteční v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních. Pokud ty budou muset být zavřené i o pěti svátcích navíc, značná část tržeb z oněch sedmi miliard se prostě neuskuteční.

Byť lidé pochopitelně částečně změní časování nákupů a před svátkem se předzásobí. Což ovšem znamená větší „nával“ na daném prodejním místě a větší zátěž pro jeho pracovníky typu pokladních. Řada z nich by proto uvítala, aby se vrátil stav, kdy všechny obchody mohly mít otevřeno o všech svátcích (byť ani tehdy tomu nebylo tak, že by měly otevřeno třeba 25. prosince).

Při rozšíření zákazu často také zůstanou zavřené menší obchody v nákupních centrech, která totiž zůstanou kvůli zavření tamního „hlavního“ obchodu, tudíž hypermarketu, zavřena celá. Lidé tak nezavítají ani třeba do restaurace v daném obchodním centru či nekoupí jiné maloobchodní zboží. A to jsme stále převážně jen o potravin a nápojů.

Celkově by tak lidovecký návrh rozšíření zákazu prodeje připravil ekonomiku o miliardy korun.

