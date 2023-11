Lukáš Kovanda: Češi dovezli rekordní objem ruského plynu, přes 110 tisíc megawatthodin

Objem ruského plynu dováženého do Česka znatelně narůstá. Včera podle dat ENTSOG, tedy evropské sítě přepravců plynu, činil objem plynu přepravený ze Slovenska do Česka stanicí Lanžhot více než 123 tisíc megawatthodin. To je dosavadní letošní nejvyšší údaj.

Objem plynu přepravovaného ze Slovenska do Česka stanicí Lanžhot postupně narůstá od začátku letošního října, když předtím byl prakticky po celý letošní rok nulový.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní uvádí, že během letošního roku až do října, tedy fakticky v říjnu, přiteklo do Česka celkem 79,6 milionu kubíků ruského plynu. Podle dat ENTSOG k přepravě plynu skrze stanici Lanžhot, jak je zachycuje Bloomberg, se letos v říjnu ze Slovenska do Česka přepravilo 88,4 milionu kubíků. Takže přes 90 procent plynu, který v říjnu prošel Lanžhotem, bylo z Ruska – vyjdeme-li z údaje ministerstva průmyslu. Pokud tento podíl zůstal zachován i včera, dovezlo Česko zhruba 111 tisíc megawatthodin plynu.

Aktuálně, v těchto dnech, ba týdnech Česko dováží zhruba 40 až 50 procent plynu právě z Ruska. Pokud totiž je nadále, i v listopadu, zhruba 90 procent plynu, který prochází Lanžhotem, z Ruska, nelze dospět k jinému číslu. Lze to spočítat například z dat Gas Connect Austria, tedy rakouské plynárenské společnosti.