Lukáš Kovanda: Češi větří horší časy. Bojí se propouštění

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku se s novým rokem výrazně propadla. Čechy leká propouštění v tuzemském průmyslu kvůli drahým energiím. Naproti tomu se zvyšuje důvěra podnikatelů v průmyslu.

Důvěra českých spotřebitelů v ekonomiku letos v lednu výrazně klesla. A to hned v největším rozsahu od roku 2023. Po třech měsících, kdy vykazovala dlouhodobě nadprůměrnou úroveň, je nyní opět podprůměrná. Je na nejnižší úrovni za poslední takřka rok, od loňského února.

Takový vývoj je poměrně překvapivý. Čechům totiž loni rostly reálné mzdy a měly by stoupat také letos, byť o něco pomalejším tempem. Spotřeba domácností by ovšem i tak měla letos být hlavním tahounem růstu ekonomiky, jenž by měl být oproti loňsku naopak rychlejší.

Nezvyklý pesimismus na začátku roku

Výrazný lednový pokles spotřebitelského sentimentu navíc kontrastuje s vývojem v lednu 2023 i v lednu 2024, kdy v obou případech došlo k výraznému zlepšení spotřebitelské nálady. To bylo například loni v lednu způsobeno méně nepříznivými dopady nově zavedeného konsolidačního balíčku, než s jakými veřejnost počítala.

Na Čechy ovšem v současnosti negativně doléhají zprávy o propouštění v průmyslu. V lednu se k propouštějícím přidaly chemička Spolana, výrobce pneumatik Mitas nebo potravinářská společnost Dr. Oetker, které sužují zejména drahé energie. Veřejnost se proto obává, že propouštění může mít systémový ráz a dále se šířit. I proto se v lednu zvýšil podíl spotřebitelů, kteří v dalších dvanácti měsících očekávají zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Na rozdíl od prosince 2024 letos v lednu také převažoval podíl domácností, které v tomto roce očekávají zhoršení své vlastní finanční situace.

Naproti tomu se ovšem zvyšuje důvěra podnikatelů v průmyslu, která ovšem i tak zůstává dlouhodobě podprůměrná. Průmyslníci se tudíž domnívají, že „hůře už být nemůže“, a naopak hledí do začínajícího roku s nadějí, že se zvýší tempo růstu výroby. Tu by mohlo v příštích měsících podpořit i to, že americký prezident Donald Trump, jak se zatím zdá, bude zdrženlivěji, než se mnozí obávali, přistupovat k zavádění nových cel, jak na dovoz z Číny, tak z EU.

