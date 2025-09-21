Dva se hádají, třetí se směje a Okamura bude ministrem vnitra
Premiér Fiala, ač lídr jihomoravské větve Spolu, pojal záludný plán. Přijel zkraje týdne do kraje Severomoravského s úmyslem zakouřit tam Andreji Babišovi, coby tamnímu volebnímu lídrovi ANO. Fiala uspořádal setkání s voliči. Dostal, co mohl čekat. Nadávky a pískání. V Ostravě zkrátil projev, který nebylo slyšet, na několik minut.
Jenže premiér není žádné béčko. Je asertivní, což je dobré znamení. S takovým státníkem nemůžeme válku s Ruskem prohrát. Takže se do Ostravy na konci týdne vrátil, na dny NATO. Oznámil, že založí koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu. Přesně trefil hřebíček na hlavičku, to je nyní česká priorita. Copak premiérovi nikdo nevysvětlil, že antidronová komise mu volby nevyhraje? Co tam má kolem sebe za lidi.
Dva miláčci národa, bývalý starosta Kolína Rakušan a bývalý primátor Prahy Hřib, se pošťuchují. Nevynechají žádnou příležitost do sebe zarýt. Přesto by po volbách rádi vytvořili novou vládní koalici. To je trochu italské manželství. Před čtyřmi lety stáli na pražském nábřeží Vltavy šéf Pirátů Ivan Bartoš a šéf Starostů Vít Rakušan. Notovali si, byli jednotní, stejně oblečení s hnědými polobotkami a bez kravat. Byli PirSTAN. Pak se něco zvrtlo. Bartoš zmatlal digitalizaci stavebního řízení. V čele Pirátů ho nahradil Hřib. Teď se tyto dvě strany kočkují, jsou úhlavními nepřáteli. Třetí se bude smát.
Do Prahy přijel v rámci kampaně Tomio Okamura. Uspořádal přátelský jarmark. Dopadlo to, jak to dopadnout muselo. Bitka mezi příznivci a odpůrci, zásah policie. Okamura do Prahy nepatří. Přestože si tady v prestižní lokalitě Břevnova postavil prapodivný kulatý hrad. Okamurovi by slušela pozice starosty Mostu. V Praze v minulých volbách získal 4,59 procenta hlasů, do sněmovny by se nedostal. Ale možná bude příštím ministrem vnitra.