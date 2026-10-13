Dopis čtenáře: Nejradši bych odtud utekl. Osmička měla být za městem
Tím, že městští zastupitelé schválili projekt Nové Osmičky ve Frýdku-Místku tak blízko obydlené části města, odsoudili skoro 200 okolních domácností k nesnesitelnému hluku, nepořádku a dalším nepříjemnostem spojených s alkoholem nekulturně obohacených návštěvníků, píše čtenář newstream.cz v reakci na článek.
Redaktoři, pořád vychvalujete Novou osmičku ve Frýdku a nemáte ponětí, co tento projekt způsobil okolo bydlícím lidem. Takové areály se mají budovat mimo obydlenou oblast.
Prý mezigenerační kulturní centrum. Pro nás zdroj neskutečného hluku, odpadků a dalších nepříjemností spojených s alkoholem posilněných kulturně obohacených účastníků.
To, že na Bavlnářské ulici bydlí lidé, je městským zastupitelům asi úplně jedno. Vstup do areálu přímo z a do vozovky jednosměrné ulice a lidé zde bydlící se nemají jak jinak dostat k bydlišti autem než touto ulicí. Návštěvníci areálu pohybující se touto ulicí znemožňují odbočení do této ulice a její průjezd. Lidé bydlící v této části rozhodně nemají zájem na hlasité večerní produkci, kdy si pro hluk (naměřeno 80 dB) nemohou vyvětrat, večer otevřít okno a i přes zavřené okno je hluk stále tak silný, že i při zavřeném okně není možná v bytě komunikace nebo třeba sledování televize. Okna pokojů domů v této ulici jsou vesměs na jih k areálu a nám nikdo nezaplatí pořízení a provoz klimatizací, takže větrání po horkém dni je jedinou možností, jak snížit teplotu v bytě.
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Kde je město a policisté
Již se tady nějaké akce pořádaly, a tak mají lidé zkušenosti s dalšími problémy tohoto druhu kultury, jako jsou odpadky, rozbité sklo, nablito či jiné spojené s tělesnými potřebami a i znečištění či poškození parkujících vozidel. Město a jeho zastupitelé nás, místní obyvatele, citelně poškodili.
Nejraději bych odtud utekl, ale v šedesáti už je to jiné a tržní cena bytu u takového podniku nejspíše šla taky do kopru. To máme prodat byt, ve kterém žijeme, za cenu zemljanky?
Tím, že městští zastupitelé schválili tento projekt tak blízko obydlené části města, odsoudili skoro 200 okolních domácností k nesnesitelnému hluku, nepořádku a dalším nepříjemnostem spojených s alkoholem nekulturně obohacených návštěvníků, kteří si i po skončení produkce udělají venku párty až do rána.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Městští zastupitelé neustále ve svých zpravodajích machrují, jak pečují o seniory, ale tady je asi jiný svět. Na aplikaci Munipolis u podnětu k řešení situace odpověděla úřednice, že si to máme řešit s majitelem areálu.
Že vám opilí návštěvníci při průjezdu ulicí praští do střechy auta nebo plivou? Úředník z města vám poradí, že máte volat městskou policii. Naivní. Mluvil jsem s nimi a prý na to nemají lidi. Pokud nebude podnět z města, tak nic dělat nebudou.
Takové projekty mají být dále od míst, kde lidé bydlí, žijí, chtějí v klidu žít a ne v hluku a nepříjemnostech jen přežívat.
Autorem je Roman Brož
Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli, píše v komentáři Jan Frank.
Dopis čtenáře: Prezident je oslabený král. Měl by mít větší moc
Názory
Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli, píše v komentáři Jan Frank.