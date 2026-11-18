Dalibor Martínek: Praha se na zájemce o střední školy znovu vykašle, jako to dělá roky
Vítězové pražských voleb si rozdělili křesla. Primátorem bude podle očekávání Petr Hlaváček, jeho náměstkem Tomáš Portlík. Školství dostane opět na starost Antonín Klecanda za Starosty. Hlásí sice, že chce více středních škol, ale než začal znovu úřadovat, už hledá výmluvy.
Klecanda vedl odbor školství na magistrátu poslední volební období. Tedy dobu, kdy se na pražská gymnázia rok co rok hlásí i dvacetkrát víc uchazečů, než kolik se může dostat. Klecanda v tom evidentně nevidí problém.
Z dat Cermat vyplývá, že nabízená kapacita pro první kolo přijímacích zkoušek na čtyřletých gymnáziích v Praze letos na jaře klesla z loňských 4756 na 4646 míst. Klesl i počet míst na střední odborné školy. Podíl přijatých deváťáků byl v Praze ve srovnání s dalšími kraji nejnižší, činil 84 procent uchazečů z devátých tříd.
Nový primátor, nové spojenectví, staré pražské problémy. STAN, Spolu a Praha sobě se dohodly na společné vládě nad metropolí. Petr Hlaváček má v čele magistrátu řešit nedostatek dostupných bytů i nákladné dopravní stavby.
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Politika
Nový primátor, nové spojenectví, staré pražské problémy. STAN, Spolu a Praha sobě se dohodly na společné vládě nad metropolí. Petr Hlaváček má v čele magistrátu řešit nedostatek dostupných bytů i nákladné dopravní stavby.
To je trestuhodné mrhání kapacitami. Studenti se nedostali ne proto, že by byli hloupí. Prostě pro ně není místo. Zatímco na prestižní pražská gymnázia bylo pro přijetí nutné získat u přijímaček přes osmdesát bodů ze sta, v některý severočeských okresech stačilo padesát.
Výmluvy, výmluvy, výmluvy
Staronový radní se vymlouvá, že polovina uchazečů o pražské střední školy jsou studenti ze Středních Čech. A proč by neměli? Mají to relativně blízko na dojíždění, v Praze jsou dobré školy. Hlavní město by přece mělo mít ambici uspokojit vyšší poptávku. Mělo by být pyšné, že přitahuje mladé lidi na dobré vzdělání. A ne fňukat, že nám Středočeši berou místa ve školách.
Další výmluvou, která zazněla již první den oznámení nové rady města je, že povolovací řízení pro výstavbu nových škol je zdlouhavé, a také, že chybí učitelé. Klecanda se ještě teď, po čtyřech letech svého vládnutí vymlouvá, že za patnáct let před ním nepostavil žádnou střední školu. Jinými slovy, háže špínu na svého současného koaličního partnera. To není politicky prozíravé, ale především to jsou výmluvy místo řešení. Kolik bude žáků v devátém ročníku je jasné patnáct let dopředu.
Podle Hlaváčka je nutné do školství posílat víc peněz než v minulém období. „Objektivně pan radní Klecanda v minulém volebním období přidal do středního školství zhruba čtyři tisíce míst,“ tvrdí. No, reálně je v Praze prostě problém dostat se na kvalitní střední školu s maturitou, a jde to za vedením města. „Probírali jsme to v koalici horem dolem a budoucí náměstek pro finance Tomáš Portlík to vnímá jako jednu ze tří největších priorit - doprava, bydlení, školství," uvedl Hlaváček.
Praha podle Klecandy připravuje projekty na rozšíření středních škol o 12 tisíc míst. Hned však hlásí, že si není jistý, zda se povede všechny dokončit v tomto volebním období. Čili vlastně říká, že se to nepodaří. „Slíbit to nemohu. Nějakou dobu trvá stavební řízení, výběr dodavatele, ti dodavatelé to různě napadají," uvedl Klecanda, mistr výmluv. Výsledkem bude, že rodiče budou dál platit desetitisíce za doučování a budou bojovat za své dítě s rodiči jejich spolužáků.
Za zásadní úkol považuje staronový radní sehnat do nových škol učitele. Spolupracuje na tom prý s Univerzitou Karlovou. Proč už je nesehnal? Proč třeba nepřivede učitele ze Středních Čech, když odtamtud žáci prchají do Prahy? Že pro ně není ubytování? Praha by měla školství řešit jako komplex, a ne roky hledat hloupé výmluvy, když už je to ta priorita.