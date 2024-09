Živě: Co ukáže 65. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, odhalují pořadatelé

Blíží se 65. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Odstartuje už za týden. A na co se těšit? prozradí pořadatelé veletrhu na tiskové konferenci, kterou vám nabídneme živě.

Pětašedesátý ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční od 8. do 11. října 2024.

Přímý přenos tiskové konference nabídneme dnes od 13 hodin. Vystoupí zástupci pořadatelské společnosti Veletrhy Brno, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tématy budou základní statistiky a novinky letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), dále pak téma digitalizace průmyslu, Česká národní expozice, i novinka v podobě nové akce věnované 3D technologiím. Představena budou také témata pro Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR a 1. ročník ceny za průmyslový design MSV.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Místem konání Mezinárodního strojírenského veletrhu je brněnské výstaviště. Každoročně se ho účastní více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků z 50 zemí světa. Více než třetinu tvoří vystavovatelé ze zahraničí. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského průmyslu v devíti specializovaných oborech. První mezinárodní strojírenský veletrh se konal v roce 1959. Od té doby se mezinárodní strojírenské veletrhy konají každoročně na podzim. V prvních letech to bylo vždy na počátku září, později začal být termín konání koordinován s ostatními veletrhy v Evropě a posunut na počátek října. Pořadatelem veletrhu je společnost Veletrhy Brno (BVV).

Martin Wichterle: Příběh Česka by měl být o zemi, kde se skvělé produkty vymýšlí i vyrábí Zprávy z firem Známý český podnikatel Martin Wichterle říká, že probádal spoustu slepých uliček. „Bez toho to nejde,“ dodal v rozhovoru pro Export.cz. Slepé uličky jeho firmě Wikov, přednímu světovému výrobci průmyslových převodovek, také hodně přinesly. Platí to například o společných aktivitách Wikovu s dceřinou společností německého Siemensu, které se zaměřovaly na servis převodovek. Těm poměrně rychle odzvonilo, ale českou firmu tato nepříliš významná epizoda nakopla k novému významnému oboru. Jan Žižka Přečíst článek

3D tisk změní celý průmysl. Kdo to nevidí, bude poražený, říká guru této technologie Daniel Adam Leaders Josef Průša udělal ohromnou reklamu 3D tisku, je to nyní obálkový muž. Je tady ale člověk, který stál úplně na počátku těchto technologií. Bylo to dokonce už v osmdesátých letech. Stál u zrodu 3D tisku, a přivedl ho do Česka. Kdo je tento málo veřejně známý zakladatel 3D technologií v Česku? Nositel pokroku se jmenuje Daniel Adam. Má vývojové centrum 3Dees Industries v Ostravě, a přestože není mediálně tolik viditelný, je to právě on, kdo celý obor v celosvětovém měřítku posouvá dopředu. Dalibor Martínek Přečíst článek