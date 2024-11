Zastaví se pokles sazeb? ČNB vidí riziko pro inflaci i ve slabší koruně

Viceguvernérka Eva Zamrazilová považuje oslabení koruny za dostatečný důvod k zastavení snižování úrokových sazeb.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) považuje za riziko pro další vývoj inflace i slabší kurz koruny. Vyplývá to ze záznamu z jednání o nastavení úrokových sazeb, který centrální banka zveřejnila.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová považuje oslabení koruny za dostatečný důvod k zastavení snižování úrokových sazeb, pro ponechání základní úrokové sazby na 4,25 procenta na jednání i hlasovala. Většina bankovní rady se ale minulý týden přiklonila k poklesu sazby o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta.

Člen bankovní rady Jan Kubíček na jednání upozornil, že kurz koruny ke konci roku 2025 je podle aktuální prognózy ČNB o šest procent slabší, než předpokládala loňská podzimní predikce, a o čtyři procenta slabší než aktuální očekávání analytiků.

Stěží dosažitelný cíl

Viceguvernér ČNB Jan Frait podle záznamu uvedl, že bez posilování kurzu koruny bude při současném napětí na trhu práce velmi obtížné dosáhnout dvouprocentního inflačního cíle ČNB.

Aktuální prognóza ČNB předpokládá v letošním roce průměrný kurz 25,10 koruny za euro, v příštím roce 25,40 koruny a o rok později 25,50 koruny za euro.

Členové bankovní rady také upozorňovali na trvající rychlejší růst cen služeb, který představuje riziko pro celkovou inflaci. Podle člena rady Jana Procházky vyšší inflace ve službách povede k tomu, že kvůli výkyvům kolísavých položek spotřebního koše, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, může celková inflace stále častěji dosahovat horní hranice tolerančního pásma ČNB, tedy tří procent.

Člen rady Tomáš Holub naopak argumentoval, že se riziko setrvačnosti cen služeb zmírňuje, protože jejich vývoj již není plošný a příznivě se v něm projeví zpomalování růstu mezd.

Opatrný přístup

Guvernér ČNB Aleš Michl i Zamrazilová se na jednání vyslovovali pro opatrný přístup k dalšímu snižování sazeb, situace v ekonomice podle nich vyžaduje zachování přísné měnové politiky.

Frait v té souvislosti poznamenal, že dlouhodobé přestřelování dvouprocentního cíle ČNB by mohlo vést ke zvýšení inflačních očekávání v ekonomice.

