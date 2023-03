Úroky z úvěrů mírně klesly. Expertka varuje před zvýhodněnými půjčkami na dovolenou

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v březnu činila 8,89 procenta, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,44 procentního bodu. Hodnota je tak na úrovni loňského listopadu, vyplývá z Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Odborníci čekají, že v dalším období budou sazby úvěrů stabilní a nebudou se razantně měnit.

Reklama

Sazby spotřebitelských úvěrů dosáhly vrcholu v prosinci, kdy průměrně činily 9,49 procenta, od té doby se zvolna snižují. „I přes mírný pokles zůstávají úrokové sazby dlouhodobě stabilní. Větší změny neočekáváme ani v příštích měsících,” uvedla analytička úvěrů Broker Consulting Michaela Pudilová.

Lukáš Kovanda: Nálada českých spotřebitelů se v březnu přestala zlepšovat. Bojí se vleklé vysoké inflace Názory Důvěra v českou ekonomiku dosáhla letos v březnu úrovně 93,9 bodu. To znamená, že je na úrovni 93,9 procenta průměru let 2003 až 2022. Je tedy stále z dlouhodobé perspektivy podprůměrná. Nicméně i tak je na nejvyšší úrovni od loňského srpna. Zasluhuje se o to nyní hlavně růst důvěry mezi podnikateli. I když mezi nimi není vývoj jednotný. Zlepšuje se totiž nálada podnikatelů a firem v průmyslu a obchodě, zatímco se zhoršuje ve stavebnictví a vybraných službách, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Expertka varuje před zvýhodněnými půjčkami na dovolenou

Další výkyvy sazeb spotřebitelských úvěrů mohou podle Pudilové nastat v důsledku marketingových akcí bank, které mohou veřejnost lákat na půjčky v období dovolených, kdy lidé potřebují víc peněz najednou. Pudilová ale zároveň varovala, že půjčky na uspokojování krátkodobých potřeb mohou být cestou do dluhové pasti.

Dluhy domácností byly loni podle údajů ČNB 2,144 bilionu korun, o 97,3 miliardy víc než v roce 2021. Z toho objem spotřebitelských úvěrů domácnostem se podle centrální banky za minulý rok zvýšil o 18,9 miliardy na zhruba 277 miliard korun.

Hodnota Broker Consulting Indexu byla na maximu na počátku měření v lednu 2017, kdy činila 10,91 procenta. Od roku 2018 se držela pod sedmi procenty. Od počátku loňského roku, kdy byla na hodnotě 6,1 procenta, začala růst, vrcholu dosáhla v prosinci, kdy činila 9,49 procenta.

Reklama

David Ondráčka: Předlužené Česko. Tři scénáře pro Fialův kabinet, jak to může řešit Názory V nesplatitelné dluhové pasti je stále zhruba 750 tisíc lidí (s rodinami 1,5 milionu Čechů), tragicky vysoký počet lidí, a to i přes řadu dílčích zlepšení a změn v posledních letech. Většina je dnes ve vícečetných exekucích, kde už nejsou reálně schopni splácet, už si na nich není co vzít a exekuční mašina tady jede hodně naprázdno. Podle Davida Ondráčky, protikorupčního experta a bývalého šéfa české pobočky Transparency International jde o jeden z nejtěžších ekonomických a sociálních „zločinů“ polistopadové éry. „Zásadní politické téma je, jestli a jak tento exekuční a vymahačský Klondike, rozprášit,“ komentuje Ondráčka. David Ondráčka Přečíst článek

video Omar Koleilat: Pro normální lidi je hypotéka nejlepší investice. A není drahá ani teď Newstream TV Většina bohatství v Česku byla vytvořena skrze nemovitosti. Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun metr čtvereční, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A to ze svého dali jen zlomek, vypočítává v novém díle seriálu Jiný peníze spolumajitel Crestylu Omar Koleilat. Tereza Zavadilová Přečíst článek