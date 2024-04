Švýcaři hrozí Česku miliardovou arbitráží. V kauze figuruje i obviněný podnikatel Světlík

České republice hrozí nová miliardová arbitráž. Švýcarská firma Towit zaslala koncem ledna českému ministerstvu financí takzvané oznámení o sporu, ve kterém tvrdí, že stát porušil její investici, uvedl server HlídacíPes.org. Spor podle něj souvisí s kauzou Diag Human. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu žádají společnost Towit Machinery Trading a dva švýcarští občané po ČR téměř čtyři miliardy korun.

Zaslání oznámení o sporu potvrdilo ministerstvo financí. „Můžeme potvrdit, že společnost Towit zaslala na konci ledna 2024 České republice - ministerstvu financí tzv. notice of dispute, ve kterém uvedla údajná porušení její investice ze strany České republiky. Ministerstvo financí v současnosti analyzuje toto oznámení o sporu, přičemž v této fázi nelze poskytnout bližší informace,“ sdělil serveru HlídacíPes.org mluvčí ministerstva Filip Běhal. Radiožurnálu řekl, že firma ke dni oznámení sporu požaduje 3,97 miliardy korun. Právníci Towitu z advokátní kanceláře Urban & Hejduk se k věci nechtějí vyjadřovat, uvedl rozhlas.

Oznámení o sporu je první krok k zahájení mezinárodní arbitráže. Po jeho zaslání začíná běžet šestiměsíční lhůta pro nalezení smírného řešení sporu. Pokud se na něm strany nedohodnou, může začít samotná arbitráž.

Potenciální spor úzce souvisí s mezinárodní arbitráží o ochranu investic, kterou proti Česku vede společnost Diag Human, uvádí HlídacíPes.org. Towit si podle něj nárokuje 30 procent potenciální částky, kterou by český stát měl vyplatit firmě Čechošvýcara Josefa Šťávy za údajně zmařený obchod s krevní plazmou z počátku 90. let. Towit svůj nárok podle serveru zakládá na pohledávce bývalého právníka Diag Human Jiřího Oršuly. Celková suma navýšená o stále rostoucí úroky se nyní pohybuje kolem 17 miliard korun.

V květnu 2022 ČR částečně neuspěla v mezinárodní arbitráži s Diag Human ohledně údajného pochybení ministerstva zdravotnictví při zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy. Vláda ale rozhodla o tom, že se ČR proti rozhodnutí odvolá.

Název společnosti Towit figuruje i v případu údajného krácení daně, ze kterého Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila ostravského podnikatele Jana Světlíka a další dva lidi. Světlík je podle České televize podezřelý, že v letech 2008 až 2013 jako předseda představenstva společnosti Vítkovice Heavy Machinery zkrátil daň o desítky milionů korun, když umožnil vyvedení peněz za zprostředkovatelské služby na účet švýcarské firmy. Světlík vinu odmítá, obvinění označil za absurdní.