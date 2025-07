Spotřebitelské úvěry zlevnily. Poptávka po rychlých penězích o prázdninách roste

Stále více klientů také hledá možnosti konsolidace svých úvěrů za nejlepších možných podmínek. Klesající trend úrokových sazeb tomuto chování velmi nahrává.

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v červnu klesla meziměsíčně o 0,18 procentního bodu na 7,27 procenta. V loňském červnu činila 8,33 procenta, předloňském dokonce 8,93 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů.

„Průměrné sazby bezúčelových úvěrů zaznamenaly v červnu další mírný pokles. Tento vývoj zapadá do trendu stabilních a pro klienty příznivých sazeb, které letos zůstávají většinu měsíců hluboko pod osmi procenty,“ uvedla analytička spotřebitelských a hypotečních úvěrů z Broker Consultingu Michaela Pudilová.

Pohyb sazeb o několik desetin procentního bodu je u úvěrů na cokoliv podle ní běžný. Letos se ale ukazuje, že trh se drží v ustáleném pásmu a žadatelé mají výrazně lepší podmínky než ve stejném období loni, dodala.

Letošní hodnoty naměřené Broker Consulting Indexem spotřebitelských úvěrů ukazují na příznivější sazby, než tomu bylo v loňském roce. Zatímco leden přinesl hodnotu 7,63 procenta, v únoru sazby klesly na 6,86 procenta, v březnu se držely na 6,93 procenta. Duben zaznamenal nárůst na 7,64 procenta, který však v květnu a červnu opět klesal, až na aktuálních 7,27 procenta.

Populární konsolidace

Vedle růstu zájmu o nové úvěry se začátkem prázdnin roste s každým snížením úrokových sazeb i zájem o zlevnění těch stávajících, řekl ČTK oblastní ředitel společnosti 4fin Jan Schwarzbach. Stále více klientů hledá podle něj možnosti konsolidace svých úvěrů za nejlepších možných podmínek. Klesající trend úrokových sazeb tomuto chování velmi nahrává. Úspory na průměrném úvěru se pohybují ve stokorunách měsíčně, není ale výjimkou snížení měsíčních splátek i o tisíce korun, podotkl.

Začátek letních prázdnin bývá obdobím, kdy lidé častěji sahají po spotřebitelských úvěrech. Důvodem jsou mimořádné výdaje, které se s létem pojí, ať už jde o dovolenou u moře, letní tábory pro děti, sportovní vybavení, opravy na chalupě nebo třeba nový zahradní nábytek. Výrazně se tak zvyšuje poptávka po rychlém financování, což banky i nebankovní instituce reflektují a nabízejí nejrůznější benefity v podobě nižších úrokových sazeb, možnosti odkladu splátek o několik měsíců, nebo bonusy za včasné a řádné splácení.

„Přestože tyto nabídky mohou vypadat atraktivně, je důležité nepodlehnout prvnímu dojmu. Je důležité zvážit, zda ji budu schopen pohodlně splácet i v dalších měsících,“ upozornila Pudilová. Podle ní je vždy lepší plánovat letní výdaje s předstihem a využít k nim vlastní úspory, než se spoléhat na úvěrové produkty, které mohou zatížit rodinný rozpočet. Zvláštní opatrnost by měli zachovat zejména ti, kteří už nyní splácejí jiné úvěry, podotkla.

