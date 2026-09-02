Září přináší zvýšené riziko. Pojišťovny ukázaly, na co si mají Češi dát pozor
Risk Radar pojišťoven má lidem pomoci při prevenci pojistných událostí. Momentálně signalizuje zvýšené riziko, které je dáno hlavně eventuálními změnami legislativy a dopravní situací na začátku školního roku.
Česká asociace pojišťoven (ČAP) bude na svém webu každý měsíc zveřejňovat takzvaný Risk Radar, který zachycuje aktuální vývoj rizik, předpovídá je a upozorňuje na oblasti, kterým by lidé měli v následujících týdnech věnovat zvýšenou pozornost. Jak zdůraznil ekonom a člen expertního týmu ČAP Aleš Rod, cílem není pomoci pojišťovnám zvýšit prodeje jejich pojistných produktů, nýbrž přimět jejich klienty, aby více přemýšleli o tom, jaká rizika existují, a naučili se jim předcházet. Nejde jen o podpojištěnost, což je v Česku nemalý problém a pojišťovny na něj často upozorňují, nýbrž také o to, že klient může větší péčí o svou pojistnou ochranu dojít k aktualizaci, která mu naopak platby pojistného sníží.
Lidé už se například začali vyhýbat tomu, aby na sociálních sítích zveřejňovali své prázdninové plány a tím dali tip zlodějům, kdy je vykrást. Je tu ale mnoho dalších oblastí, kde je třeba se chovat obezřetněji, přičemž řada rizik má sezónní charakter. Sílu jednotlivých rizik a jejich proměnu v čase mapuje právě Risk Radar. „Pojišťovny díky dlouhodobým datům dobře vědí, jak se rizika vyvíjejí a jaké mohou mít následky. Risk Radar nám díky přesným datům a expertním odhadům odborníků z pojišťoven umožňuje včas upozornit na změnu hodnocení rizik, kterým pak mohou lidé, firmy i instituce věnovat pozornost,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.
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Září – vede legislativa, doprava a kyberbezpečnost
Risk Radar propojuje data, rozdělená do šesti kategorií, s expertním hodnocením odborníků z pojistného trhu. Nejde o statistiku již vzniklých škod ani předpověď konkrétních událostí. „Nepředpovídáme, kdy si zlomíte nohu,“ podotýká Aleš Rod. Cílem je zachytit, jak se rizikové prostředí v průběhu roku proměňuje, která rizika mohou v následujícím období nabývat na významu a kde může prevence a připravenost pomoci zmírnit jejich dopady. Pokud jde o září, největší bodové hodnocení možných rizik dostala s 66 body legislativní a systémová rizika, čímž se míní změna zákonů, vyhlášek a nařízení, která může přinášet nové povinnosti, o nichž klient neví, a z tohoto důvodu na něj může číhat řada nepříjemností včetně finanční sankce. S 62 body na škále rizik následují dopravní rizika a kybernetická rizika. Právě u dopravních rizik se značně projevuje sezónnost. Září totiž přináší větší dopravní nápor kvůli začátku školního roku.
Risk Radar dále hodnotí majetková a přírodní rizika (ta měla v září 45 bodů), zdravotní a životní rizika (44 bodů) a ekonomická a finanční rizika (54 bodů). Celkové zářijové skóre pak vychází na 56 bodů, což experti ČAP hodnotí jako zvýšené riziko, respektive riziko nad běžnou úroveň.
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Září jiné než srpen
V pilotním projektu už takto ČAP hodnotilo srpnová rizika. „Celkové skóre v září se proti srpnu téměř nezměnilo, důležitější je ale změna jeho struktury. Zatímco v srpnu hrála výraznou roli přírodní a majetková rizika, v září se pozornost přesouvá k dopravě, kybernetice a legislativnímu prostředí. Risk Radar umožňuje tyto posuny kontinuálně monitorovat, pojmenovat je a zasadit do kontextu aktuální situace a tlaku na efektivní prevenci, která je klíčová pro asociaci i členské pojišťovny,“ říká Rod. „Nejlepší škoda je ta, která nevznikne. A cílená prevence založená na datech k tomu může vést,“ dodává.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.