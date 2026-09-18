Půjčka na rekonstrukci bez úroků. Stát je zaplatí za vás
Zateplení, fotovoltaiku nebo nový zdroj tepla bude možné financovat úvěrem, u něhož domácnost nebude platit úroky. Ty za ni po celou dobu splácení uhradí Státní fond životního prostředí.
Kdo se chystá zateplit dům, vyměnit kotel nebo pořídit fotovoltaiku, dostává novou možnost financování. V rámci Nové zelené úsporám mají majitelé nemovitostí získat bezúročné úvěry se splatností až 25 let. Úvěr poskytne banka či stavební spořitelna, úroky ale po celou dobu zaplatí Státní fond životního prostředí. Klient tak bude splácet pouze vypůjčenou jistinu.
Nový model se letos začne postupně zavádět do praxe. Přímé dotace mají směřovat hlavně k nízkopříjmovým domácnostem, zatímco ostatní vlastníci, SVJ a bytová družstva budou ve větší míře využívat bezúročné úvěry.
Bezúročný úvěr může domácnostem otevřít cestu k renovaci domu, na kterou by jinak neměly peníze. Nulový úrok ale není totéž co nulové riziko. O tom, jestli se rekonstrukce opravdu vyplatí, rozhodne plán, energetické úspory, finanční rezerva i schopnost splácet ve chvíli, kdy očekávané úspory nepřijdou hned.
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Bezúročný úvěr může domácnostem otevřít cestu k renovaci domu, na kterou by jinak neměly peníze. Nulový úrok ale není totéž co nulové riziko. O tom, jestli se rekonstrukce opravdu vyplatí, rozhodne plán, energetické úspory, finanční rezerva i schopnost splácet ve chvíli, kdy očekávané úspory nepřijdou hned.
Úspora může jít do statisíců
Rozdíl proti běžnému úvěru je jednoduchý: domácnost neplatí úrok. ČSOB uvádí, že díky tomu může průměrná úspora dosahovat statisíců korun. Konkrétní částka ale bude záviset na výši půjčky, době splácení a podmínkách konkrétního financování.
Na dílčí renovaci rodinného domu bude možné získat bezúročný úvěr až 750 tisíc korun, na celkovou rekonstrukci až dva miliony korun. U bytových domů se maximální částka odvíjí od počtu jednotek a může dosáhnout až 750 tisíc korun na jeden byt. Podle Komerční banky bude splácení obvykle rozloženo na deset až patnáct let. Úvěr má být bez poplatků, takže klient vrátí pouze vypůjčenou částku.
Peníze bude možné využít na zateplení včetně výměny oken a dveří, nový zdroj tepla, fotovoltaiku, dobíjecí stanici pro elektromobil, úsporný ohřev vody, rekuperaci, hospodaření s vodou nebo zelené střechy. Novinkou je také financování bytových družstev a SVJ.
Podle informací Komerční banky bude možné na dílčí renovaci rodinného domu získat bezúročný úvěr až 750 tisíc korun, na komplexní rekonstrukci až dva miliony. U bytových domů se maximální výše úvěru odvíjí od počtu bytů a může dosáhnout až 750 tisíc korun na jednotku.
Právě u bytových domů může být bezúročné financování zajímavé nejvíce. Celková rekonstrukce obálky domu, oken nebo vytápění se často pohybuje v milionech korun a potřeba vysoké počáteční investice může být jedním z hlavních důvodů, proč vlastníci renovaci odkládají. „Energetické renovace bytových domů jsou jednou z nejefektivnějších cest, jak dlouhodobě snížit náklady na bydlení a současně zvýšit hodnotu nemovitostí,“ uvádí Pavel Prokop, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. Podle něj má nová možnost financování zlepšit dostupnost větších rekonstrukcí pro SVJ a družstva.
Podobně vidí přínos programu také Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy. „U SVJ se navíc na větší investici musí shodnout většina vlastníků. Možnost financovat práce zvýhodněným úvěrem a rozložit splácení do delšího období tak může jejich rozhodování usnadnit,“ uvádí. Komerční banka a Modrá pyramida se na zapojení do nového programu připravují.
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Místo velké dotace mají pracovat peníze bank
Nový model není jen jinou formou podpory pro domácnosti. Mění také způsob, jakým stát využívá veřejné peníze. Namísto toho, aby velkou část rekonstrukce zaplatil rovnou prostřednictvím dotace, hradí cenu financování a samotný kapitál poskytne banka. Stejný objem veřejných peněz tak může teoreticky rozhýbat větší množství soukromých investic.
Právě tento princip vítá Marta Gellová, ředitelka oborové aliance Šance pro budovy. „Renovační úvěry jsou vhodným nástrojem pro komplexní renovace a bytové domy, tedy tam, kde je vysoká počáteční investice realizační bariérou,“ uvádí. Za hlavní výhodu označuje takzvaný pákový efekt, díky němuž může stejný objem veřejných prostředků podpořit větší objem investic do renovací.
Podle Gellové zároveň není dlouhodobě možné stavět tempo renovací českých budov pouze na veřejných penězích. Úlohou státu by podle ní mělo být především vytvářet podmínky, které pomohou rozhýbat investice domácností a odstranit bariéry, kvůli nimž se rekonstrukce odkládají.
Nová zelená úsporám podle Šance pro budovy už zasáhla 99 procent českých obcí. Jen mezi lety 2021 a 2025 program evidoval více než 120 tisíc žádostí, jejichž součástí bylo zateplení.
Stát mění Novou zelenou úsporám z dotačního programu hlavně na systém bezúročných úvěrů. Majitelé rodinných domů si budou moci na komplexní renovaci půjčit až dva miliony korun, SVJ a bytová družstva až 750 tisíc korun na byt. Přímé dotace zůstanou jen nízkopříjmovým domácnostem v NZÚ Light, které mohou získat až 400 tisíc korun.
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Stát mění Novou zelenou úsporám z dotačního programu hlavně na systém bezúročných úvěrů. Majitelé rodinných domů si budou moci na komplexní renovaci půjčit až dva miliony korun, SVJ a bytová družstva až 750 tisíc korun na byt. Přímé dotace zůstanou jen nízkopříjmovým domácnostem v NZÚ Light, které mohou získat až 400 tisíc korun.
Bez úroků ještě neznamená dobrou rekonstrukci
Levné financování má ale i svou druhou stránku. Pokud je špatně připraven samotný projekt, bezúročná půjčka jeho kvalitu nezachrání. „Samotné financování kvalitní renovaci nezaručí. Rozhodující je, do jakých projektů prostředky směřují,“ upozorňuje Marta Gellová ze Šance pro budovy.
Jednotlivá úsporná opatření podle ní přinášejí největší efekt tehdy, pokud jsou součástí promyšleného celku. Samostatné pořízení technologie nemusí mít stejný přínos jako komplexní renovace domu, která nejprve sníží jeho energetickou potřebu. Vedle dostupných peněz je proto důležitá kvalitní příprava projektu, odborné energetické poradenství a funkční renovační pas.
Právě u renovačního pasu ale Šance pro budovy vidí jednu z hlavních slabin současného systému. Podle Gellové se jeho nynější podoba potýká s omezenými možnostmi zadávání, nespolehlivostí a malou uživatelskou přívětivostí. Výstup navíc může být pro klienta obtížně srozumitelný. „Myšlenku renovačního pasu považujeme za správnou, jeho současná podoba ale musí projít zásadními úpravami,“ říká Gellová.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.