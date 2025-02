První kolo soutěže Visa Bank Branch of the Year ocenilo nejlepší bankovní pobočky. Kdo bodoval?

Odborná porota vybrala za vítěze pobočku Komerční banky na adrese Nad ženskými domovy v Praze. Druhé místo obsadila ČSOB na Radlické v Praze a na třetí příčce se umístila UniCredit Bank na Náměstí republiky taktéž v Praze. Mediálním partnerem soutěže je newstream.cz.

Zákaznická zkušenost se stává klíčovým faktorem úspěchu v bankovnictví. V době, kdy klienti očekávají moderní a vstřícné prostředí, reaguje trh soutěží Visa Bank Branch of the Year, jejímž mediálním partnerem je newstream.cz.

Soutěž oceňuje bankovní pobočky, které se nejlépe starají o své klienty. Po prvním kole hodnocení, které proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2024, byly vyhlášeny první tři nejlepší.

Odborná porota vybrala za vítěze pobočku Komerční banky na adrese Nad ženskými domovy v Praze. Druhé místo obsadila ČSOB na Radlické v Praze a na třetí příčce se umístila UniCredit Bank na Náměstí republiky taktéž v Praze.

Pobočka ČSOB na Radlické v Praze Visa Bank Branch of the Year 2024

Vítěz zaujal především díky přátelskému a modernímu prostředí (má čisté linie, vzdušné prostory, zeleň, tlumené osvětlení a materiály v souladu s filozofií banky, kde je kladen důraz na udržitelnost) vytvářející příjemnou atmosféru. Velkým plusem je chytrý greeter, který je schopen klienty navigovat, odbavit základní servis či poradit. A v neposlední řadě toalety pro klienty včetně občerstvení formou kávy a vody.

„Bankovní pobočky se v posledních letech proměňují doslova před očima. Moderní design, integrace nových technologií a rostoucí orientace na klientský komfort jsou klíčové faktory, které ovlivňují spokojenost i loajalitu klientů. Soutěž Visa Bank Branch of the Year je nejen významným oceněním, ale také inspirací pro celý sektor,“ uvedl Jiří Beran, Managing Partner společnosti Instore Consulting EU, která je pořadatelem soutěže a dodává: „Je to povzbuzení pro všechny banky, aby se zaměřily na neustálé zlepšování klientské zkušenosti a investovaly do modernizace svých poboček.“

UniCredit Bank na Náměstí republiky v Praze Visa Bank Branch of the Year 2024

Hold bankovním týmům

Cílem soutěže, jejímž titulárním partnerem je společnost Visa, je vyzdvihnout kvalitní práci bankovních týmů, které stojí za modernizací poboček a oceňovat bankovní poradce, kteří denně čelí rostoucím očekáváním klientů. „Visa se dlouhodobě zaměřuje na to, jak usnadnit lidem každodenní život. Pobočky, které se opravdu věnují potřebám klientů a vytváří pro ně příjemné moderní prostředí, si proto zasluhují naši pozornost. Soutěž Visa Bank Branch of the Year je skvělou příležitostí, jak ocenit ty nejlepší a inspirovat celý sektor k neustálému zlepšování,“ říká Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku.

Co klienti požadují

Pobočky bank se hodnotí podle devíti hledisek. Kritéria vycházejí z nejlepší praxe maloobchodních prodejen a zohledňují moderní trendy v bankovnictví. Hodnotí se exteriér a interiér pobočky, technologické vybavení, ale i detaily jako dostupnost občerstvení nebo toalet. Důležitou součástí hodnocení je i rozhovor s manažerem pobočky.

„Klienti stále preferují osobní kontakt s bankou a kamenné pobočky tak hrají důležitou roli. Banky si to uvědomují a investují do modernizace a zlepšování klientské zkušenosti. Soutěž je platformou, kde mohou banky ukázat své úsilí a inspirovat se navzájem,“ dodává Jiří Beran. Visa Bank Branch of the Year tak vyzdvihuje kvalitní práci designérů, inovativní přístupy bankovních týmů a snahu o neustálé zlepšování zákaznického zážitku.