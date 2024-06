Praha si začne hýčkat lékaře. Nabídne jim byty i více peněz

Vedení Prahy se zaměří na motivaci lékařů, aby si otevírali své praxe v hlavním městě. Mezi opatřeními je mimo jiné navýšení počtu obecních bytů pro ně určených či město poskytne granty na vybavení nebo provoz ordinace. Velkým problémem je stárnutí lékařů, kdy jejich průměrný věk v Praze je 54 let a v řadě oborů pracuje mnoho lékařů ve věku nad 60 let. Novinářům to dnes řekli náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija (ODS) a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„Trápí nás obor pediatrie, všeobecného lékařství nebo klinická psychologie a psychiatrie. To znamená, že se musíme zaměřit na to, abychom motivovali nejenom lékaře, kteří budou vycházet z lékařských fakult, aby zůstali v Praze, ale i nově příchozí,“ řekla Udženija.

Hrozí krize zdravotní péče

Problém s věkem lékařů se podle ní ještě zhorší odchodem do důchodu generace takzvaných Husákových dětí. „Průměrný věk praktického lékaře pro dospělé v Praze je 54 let, u praktických lékařů pro děti a dorost je to dokonce 56 let. Třetina lékařů v těchto oborech je už v důchodovém věku. Pokud nezačneme jednat hned, můžeme se v blízké budoucnosti ocitnout ve vážné krizi dostupnosti primární zdravotní péče,“ dodala náměstkyně.

V Praze se počet praktických lékařů pro děti a dorost za posledních pět let snížil o 22 lékařů. U dětských a dorostových psychiatrů je 45 procent lékařů starších 60 let. „Navíc, počet dětských pacientů s psychiatrickými problémy vzrostl za posledních deset let o 75 procent, přičemž počet dětí s depresivními poruchami se téměř ztrojnásobil,“ uvedl Dušek.

Ve věkové kategorii nad 70 let pracuje nejvíce lékařů v sexuologii a následně v dětské a dorostové psychiatrii. Téměř 20 procent lékařů starších 70 let je také v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a 16 procent pro dospělé. Praktických lékařů pro dospělé starších 60 let je pak zhruba 37 procent.

Vedení Prahy chce proto situaci řešit. „Už teď jsme navýšili kvóty v nájemním bydlení o 60 bytů, kdy se chceme zaměřit na to, když žádosti pošlou lékaři primární péče, aby tyto byty dostali do nájmu. O tom samém chci jednat s městskými částmi,“ řekla Udženija. Město také vyčlenilo na granty ve zdravotnictví pro letošek 70 milionů korun.

Motivace pro lékaře

Udženija bude jednat s jednotlivými radnicemi, které mohou motivovat lékaře, aby ordinovali v Praze. Mohou jim, stejně jako magistrát, nabídnout byty nebo snížit nájemné. O situaci bude jednat rovněž se Středočeským krajem, odkud značná část obyvatel jezdí za lékaři do Prahy. „Je důležité, abychom společně zabezpečili dostupnou lékařskou péči pro všechny. Praha je takové servisní město pro Středočechy a my to sami nezvládneme,“ dodala Udženija.

Do dvou let chce vedení Prahy vybudovat síť dostupné péče o duševní zdraví. Na Zeleném pruhu v Praze 4 letos město otevře první psychiatrickou a psychologickou ordinaci pro ženy před a po porodu. Příští rok chce také otevřít další stacionář pro autistické děti.