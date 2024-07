Místo banky sociální bydlení. Britská skupina Lloyds chystá velkou přeměnu svých budov

Významná bankovní skupina Lloyds chystá rozsáhlé projekty na podporu sociálního a dostupného bydlení. Plánuje být také součástí širší strategie nové labouristické vlády k překonání bytové krize. Jak ale popisuje šéf firmy, nejde jen o charitu, přívětivé bydlení může být zvláště v dnešních podmínkách stabilním byznysem.

Reklama

Jedna z nejvýznamnějších britských bankovních skupin Lloyds začne měnit své nevyužívané prostory na dostupné bydlení. Prvním projektem bude přestavba někdejších kanceláří a datového centra v Pudsey v Yorkshiru nedaleko Leeds. V bezmála třiadvacetitisícovém městě přibude osmdesátka domů.

Finanční konglomerát prostory prodá lokální skupině, která z nich podle dohody připraví čistě sociální bydlení. Nájem se bude pohybovat na úrovni kolem poloviny běžné tržní ceny a přednost dostanou rodiny bez domova nebo žijící v krátkodobém a nevyhovujícím bydlení.

„Každý má právo budovat svou budoucnost na základech bezpečného domova. Sociální bydlení je součástí kritické infrastruktury této země a my potřebujeme nasměrovat a zvýšit investice do správných domovů v místech, kde jsou nejvíce potřeba,“ uvedl šéf Lloyds Banking Group Charlie Nunn a vyzývá také další firmy, aby se zachovaly stejně.

Karel Pučelík: Babišův úspěch? Nikoliv, záměrně se vzdal evropského vlivu Názory Založení skupiny Patriotů pro Evropu není pro ANO úspěch, jak ho Andrej Babiš prezentuje. Naopak, na evropskou politiku nebude mít české hnutí velký vliv. Žádné funkce pro skupinu přátelskou k Rusku, zní z europarlamentu. Karel Pučelík Přečíst článek

Reklama

Podobné proměny po vzoru tohoto pilotního projektu by mohly následovat po celé zemi, aktuálně banka zkoumá možnosti a využití dalších budov. Skupina již nyní v Británii patří mezi lídry v oblasti sociálního bydlení, do kterého od roku 2018 nalila 17 miliard liber, přičemž spolupracuje se stovkami organizací.

Bydlení pro rodiny v krizi

Podpora sociálního bydlení není jedinou aktivitou skupiny Lloyds v segmentu realit. Do konglomerátu kvůli diverzifikaci od roku 2021 patří také realitní křídlo v podobě společnosti Citra Living, která ve svém portfoliu nově posiluje dostupné bydlení. Pilotní projekt chystá v Cambridgi, postupně se ale počítá s rozšířením do dalších měst.

Dostupné byty mají trochu jiný charakter než zmíněné sociální. Má jít o klasické kvalitní bydlení, kterým se Citra Living pyšní, ale bude ho pronajímat za částky kolem osmdesáti procent tržní ceny. Opět bude k dispozici „těm nejpotřebnějším“, v tomto případě rodinám v žijícím v přechodném ubytování, kterým tudíž hrozí ztráta bydlení. Firma zde zůstane vlastníkem budovy, ale její chod dostanou na starosti komunální tělesa.

Kritici se podivují nad tím, proč se finanční skupina chystá obětovat část zisků, zvláště v době, kdy se očekává pokles úrokových sazeb, který se jistě propíše do výsledků bank. Vypadá to, že bankéři mají na zřeteli obecné dobro, ale jak popsal pro deník The Guardian Nunn, dostupné bydlení má i svůj ekonomický rozměr. V době, kdy Británie trpí velkým nedostatkem bydlení a takřka rekordními cenami, lze přepokládat stabilní poptávku a tudíž i stabilní příjem.

Britský historik: Francie míří k chaosu, novým majákem stability je Velká Británie Politika Překvapivý výsledek nedělních voleb ve Francii vyvolal ve světě úlevu, ale riskantní hra prezidenta Emmanuela Macrona oslabila jeho i Evropu, píše v komentáři pro deník The Guardian britský historik Timothy Garton Ash. ČTK Přečíst článek

Nájemníci zároveň mohou těžit z nižších nájmů a zaměřit se na budoucnost. „Pokud se nacházíte v oblasti cenově dostupného bydlení, což je spodní část soukromého nájemního bydlení, myslíme si, že je to opravdu důležitá cesta k vlastnímu bydlení,“ řekl šéf skupiny, do které patří i poskytovatel hypoték Halifax.

„Jasnější“ plán labouristů

Lloyds se plánuje zapojit do řešení krize bydlení spolu s novou labouristickou vládou, která se zavázala k výstavbě milionu a půl bytů v příštích pěti letech. „Závazek labouristů je jasnější než závazek minulé vlády,“ řekl deníku Nunn.

„V minulém období jsme samozřejmě neviděli některé změny, které by byly potřebné k tomu, aby se skutečně uvolnila úroveň ambicí, které jsou podle našeho názoru potřebné pro budoucí prosperitu Spojeného království,“ dodal šéf skupiny, která v pondělí hostila fórum subjektů točících se kolem realit a stavebnictví.