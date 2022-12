Miliardy na ekologické dálkové teplo, Brusel souhlasí

Evropská komise (EK) schválila Česku program na podporu ekologického dálkového vytápění v objemu 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun). Program je určen k podpoře ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných zdrojů.

„Opatření přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, zejména unijního cíle v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050,” uvedla Evropská komise.

Praha komisi oznámila záměr zavést program podpory, jehož cílem je podpořit dekarbonizaci a modernizaci tepelných jednotek. Tento program, který potrvá do 14. ledna 2026, bude financován z Modernizačního fondu EU. Podpoří jednak instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny s cílem nahradit stávající zařízení, a také modernizaci stávajících jednotek pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí.

Dotace budou přímé

V rámci tohoto programu bude mít podpora podobu přímých dotací poskytovaných vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, stejně jako nabyvatelům nových zařízení na výrobu tepla. Podporované projekty budou muset dosáhnout minimálního snížení emisí CO2 o 15 procent a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o deset procent proti úrovním před jejich provedením.

Směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 stanovila závazný celounijní cíl v oblasti energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 procenta do roku 2030. Sdělením o Zelené dohodě pro Evropu z roku 2019 EK posílila své ambice v oblasti klimatu a stanovila cíl nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Evropský právní rámec pro klima přijatý v červnu 2019 zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050 a zavádí průběžný cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent. Tento rámec vytváří základ pro legislativní návrhy Fit for 55, které komise přijala 14. července 2021.