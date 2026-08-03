„Výmysl a lež“. Blažek a další aktéři bitcoinové kauzy zareagovali na obžalobu
Bitcoinová kauza míří k soudu a obžalovaní se brání. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek tvrdí, že se neprokázalo, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, a údajnou dohodu mezi obžalovanými označil za „výmysl a lež“. Advokát Kárim Titz zase namítá, že vyšetřování není hotové a obžaloba podle něj porušuje právo na spravedlivý proces.
Aktéři bitcoinové kauzy odmítají obžalobu, kterou Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo ke Krajskému soudu v Brně. Podle bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka se dosud neprokázalo, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Advokát Kárim Titz kritizuje postup policie a státního zastupitelství, který pokládá za účelový, stejně jako advokát Tomáše Jiřikovského Martin Kotrbáček. S obžalobou nesouhlasí ani další z aktérů, bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.
Blažek uvedl, že obžalobu zatím nemá k dispozici. Už nyní ale odmítá tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala dohoda o protiprávním jednání.
„Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované BTC pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání, nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež,“ napsal Blažek na síti X.
Obžalobu nemám k dispozici. Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno,natož rozhodnuto, že darované BTC pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo taktéž. A být…— Pavel Blažek (@blazek_p) August 3, 2026
S obžalobou nesouhlasí ani bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel. „S obžalobou, která nemá oporu v provedeném vyšetřování ani v souvisejících rozhodnutích soudů, nesouhlasím,“ uvedl.
Obžaloba se kromě Blažka, Daňhela a Titze týká také Tomáše Jiřikovského. Ten je jako jediný z obžalovaných ve vazbě. Pokud by státní zastupitelství nepodalo obžalobu do poloviny srpna, podle ČTK by se zřejmě dostal na svobodu.
„Způsob, jakým bylo vedeno zejména závěrečné stadium přípravného řízení, nemá se spravedlivým procesem mnoho společného. Procesní práva obhajoby byla opakovaně krácena a celý postup směřoval k jedinému cíli - udržet mého klienta ve vazbě a vyvinout na něj maximální tlak, aby označil další osoby,“ uvedl Jiřikovského advokát Martin Kotrbáček.
„Proti tomuto postupu jsme se bránili průběžně. Řada našich stížností, včetně vazebních, je dosud u Ústavního soudu nevyřízena. Mám za to, že orgánům činným v trestním řízení šlo primárně o něco jiného než o zjištění skutkového stavu,“ doplnil Kotrbáček.
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
Bitcoinová kauza míří před soud. Žalobkyně chce pro Blažka 6,5 roku vězení
Politika
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
Nejostřeji postup vyšetřovatelů kritizuje Titzova obhajoba. Jeho právní zástupce Lukáš Trojan uvedl, že podání obžaloby ve chvíli, kdy podle něj není vyšetřování hotové, považuje za porušení práva na spravedlivý proces. „Trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet,“ uvedl Trojan.
Podle Titzovy obhajoby nejsou k dispozici klíčové znalecké posudky k původu bitcoinů. Trojan zároveň upozornil, že od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby uplynuly jen tři měsíce, zatímco spis má 23 tisíc stran. To podle něj komplikuje obhajobu.
Titz se nedávno obrátil také na Ústavní soud. Žádal předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu. Obhajoba kritizuje i zajištění nemovitého majetku a všech bankovních účtů, které podle ní vytváří extrémní tlak na Titze a jeho okolí.
Dvacet let pro Jiřikovského
Státní zástupkyně navrhuje Jiřikovskému souhrnný trest 20 let vězení a propadnutí majetku za provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z této činnosti. Trest má zahrnovat i jeho předchozí odsouzení, ze kterého byl podmíněně propuštěn. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje dalších devět let vězení.
Advokát Jiřikovského zatím čeká na doručení obžaloby. „Právní kvalifikace i výše navrhovaných trestů nám známy jsou - Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nám je v průběhu přípravného řízení opakovaně a s viditelnou chutí připomínalo. Dvacet let a k tomu dalších devět. Nechť si každý udělá vlastní názor o tom, čemu takový návrh slouží,“ uvedl Kotrbáček.
Pro Blažka a Daňhela žádá státní zástupkyně trest 6,5 roku, pro Titze jako údajného organizátora osm let.
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Titz byl původně Jiřikovského advokátem. Poté, co se sám stal obviněným, už jako právní zástupce v kauze vystupovat nemůže. V seznamu České advokátní komory je ale nadále veden jako aktivní advokát. Blažek má výkon advokacie pozastavený od roku 2012.
Kauza se týká bitcoinů v hodnotě téměř miliardy korun, které tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni přijal jako dar pro stát od Jiřikovského. Dar vyvolal otázky kolem původu majetku, transparentnosti i etiky toho, že stát takovou kryptoměnu přijal. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů.
Jiřikovský se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával trest za provozování on-line tržiště s prodejem drog.