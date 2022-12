Hodnota exportu elektromobilů z EU se zvýšila o 69 procent

Hodnota exportu elektromobilů a hybridních vozů z Evropské unie se v loňském roce zvýšila o 69 procent na 42 miliard eur (zhruba bilion korun). Druhý rok za sebou tak byla vyšší než hodnota importu, která vloni stoupla o 40 procent na 29 miliard eur. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

Ve srovnání s rokem 2017 se hodnota exportu elektromobilů a hybridních vozů z EU zvýšila o téměř 800 procent, zatímco hodnota importu stoupla o více než 400 procent, upozornil Eurostat.

Hodnota exportu automobilů s čistě elektrickým pohonem z EU loni dosáhla 12,3 miliardy eur. Hodnota vývozu hybridních vozů umožňujících dobíjení z elektrické sítě činila 6,8 miliardy eur, zatímco hodnota vývozu ostatních hybridních vozů dosáhla 22,9 miliardy eur.

