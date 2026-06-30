Ekonomika rostla díky utrácení domácností. Lidem ale zároveň více šetřili
HDP Česka v letošním prvním kvartále vzrostl díky útratám domácností, kterým rekordně rostly mzdy. Zároveň ale lidé odkládali stranou více než v loňském prvním čtvrtletí. I kvůli šetření na byt či důchod.
„Už půl roku platí, že reálné příjmy domácností na osobu rostou rychleji než výdaje. Růst reálných příjmů „zajistila“ prosperující ekonomika a nízká inflace, za zaostávajícími výdaji pak stojí opatrnost spotřebitelů,“ konstatuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
HDP táhla spotřeba domácností
Reálný hrubý domácí produkt (HDP) se v letošním prvním čtvrtletí podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně zvýšil o 2,2 procenta. Hlavní zásluhu na tom má spotřeba domácností, která se oproti prvnímu kvartálu loňského roku zvýšila o 3,5 procenta.
Za růstem spotřeby stojí pokračující růst reálných mezd. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v letošním prvním kvartále podle ČSÚ vzrostla o 8,1 procenta, po očištění o inflaci pak o 6,4 procenta. Je to nejvyšší růst od 2. čtvrtletí 2021. ČSÚ ovšem podotýká, že výsledek roku 2021 je zkreslen nízkou základnou roku 2020, protože v tu dobu nastupovala pandemie covidu. Výdaje domácností na spotřebu zboží vzrostly o 3,7 procenta, a to zejména na zboží dlouhodobé spotřeby. Více (o 2,6 procenta) však domácnosti utrácely i za služby.
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Negativně působil na vývoj HDP v prvním letošním kvartále zahraniční obchod. Vývoz sice vzrostl o 5,8 procenta, ale zároveň se zvýšila dynamika růstu dovozů (dovozy meziročně vzrostly o 8,2 procenta), k čemuž přispěla i zvýšená spotřeba domácností respektive zvýšená poptávka po zahraničním spotřebním zboží.
Míra úspor domácností vzrostla
Lidé sice v prvním letošním čtvrtletí utráceli více, ale zároveň i více spořily. Míra úspor domácností meziročně vzrostla o 0,3 procentního bodu a dosáhla 20 procent. V průměru tedy domácnosti odkládaly pětinu svých příjmů stranou. „Aktuálně, s 20 procenty, jsme blízko rekordu, což znamená, že i když se lidem zvyšují disponibilní příjmy, stranou si odkládají téměř dvojnásobek ve srovnání s klidnými předpandemickými časy,“ hodnotí Dufek. „Důvodem příklonu k úsporám není jen snaha o vytváření rezerv do budoucna. Motivací může být například snaha o vytvoření finančního polštáře pro případný nákup bytu nebo pro zajištění na stáří,“ dodává.
Faktem ovšem podle něj je, že úspory nejsou rozprostřeny rovnoměrně. „Jak napovídají naše vlastní pravidelné roční průzkumy, více než pětina domácností si měsíčně neodloží ani tisíc korun. Současně více než 40 procent domácností nemá k dispozici úspory ve výši sto tisíc korun,“ upozorňuje Dufek.
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Ziskovost firem klesla, ale investice vzrostly
Firmám ovšem zůstalo z vydělaných peněz méně než dříve. Míra jejich zisku totiž meziročně klesla o 2,5 procenta na 42,5 procenta, což bylo méně než v předchozím kvartále i méně než v celém loňském roce. Je to důsledek růstu mzdových nákladů. V letošním prvním kvartále firmy vyplatily svým zaměstnancům o 8,7 procenta více než ve stejnou dobu loni.
I přes nižší zisky však firmy investovaly do svého rozvoje více. Míra investic se zvýšila o 1,5 bodu na 28,2 procenta. Za růstem investic firem do takzvaného fixního kapitálu (pozemky, budovy, zařízení, stroje, dopravní prostředky, technologie, meziroční plus 6,4 procenta) stojí hlavně investice do dopravních prostředků (přírůstek 21,4 procenta). O více než desetinu (10,4 procenta) vzrostly investice do nerezidenční výstavby.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.