Dobrá zpráva pro hladovějící svět. Jeden z největších obchodníků s obilím začal vyvážet novou ukrajinskou úrodu

Jeden z největších světových obchodníků se zemědělskými komoditami, americká nadnárodní společnost Cargill, začala vyvážet z válkou zmítané Ukrajiny tamní novou úrodu včetně obilí. To je dobrá zpráva pro světový potravinářský trh, protože vývoz by mohl přispět k dalšímu poklesu globálních cen základních potravin, které se ještě před několika měsíci pohybovaly na rekordech, napsala agentura Bloomberg.

Americká společnost Cargill, přední světový obchodník se zemědělskými komoditami, začala vyvážet úrodu z letošní sklizně z válkou zmítané Ukrajině, což je krok, který by mohl pomoci dále snížit globální ceny potravin. Zásilky mohly začít proudit do světa, protože Rusko na začátku listopadu souhlasilo s obnovením dohody o zachování exportních koridorů přes Černé moře, řekl v rozhovoru pro Bloomberg generální ředitel firmy David MacLennan.

Další dodávky pomohou dále stlačit světové ceny potravin, které v březnu vyskočily na rekord poté, co únorová ruská invaze na Ukrajinu téměř zastavila dodávky z Ukrajiny, jednoho z hlavních producentů obilí na světě, podotkl Bloomberg.

„Dostáváme novou úrodu," řekl MacLennan. „Úroda sice klesla, ale dobrá zpráva je, že náklady s ní jsou v pohybu. Ukrajina je jeden z hlavních zdrojů chleba na světě. Musíme ho využívat," dodal.

Ceny potravin klesají osm měsíců v řadě

Ukrajina odeslala přes Černé moře asi 12,6 milionu tun plodin od doby, kdy byla v červenci uzavřena dohoda mezi znepřátelenými státy zprostředkovaná OSN za přispění Turecka. To poskytlo záchranné lano ukrajinské ekonomice uprostřed války. Dohoda – obnovená v polovině listopadu na dalších 120 dní – pomohla v říjnu stlačit světové ceny potravin na nejnižší úroveň za osm měsíců.

Světové ceny potravin v listopadu klesly a ještě více se tak vzdálily rekordu z letošního března. Přispěl k tomu zejména pokles cen právě obilovin a dále pokles cen masa a mléčných výrobků, uvedla na začátku prosince Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Dohoda ale nařizuje, aby všechny náklady byly kontrolovány týmy v Turecku před a po tranzitu z ukrajinských přístavů, přičemž vývoz byl v poslední době zpomalen pomalým tempem kontrol. Přístavní kontroloři také čelí potížím včetně výpadků proudu a nutnosti pracovat v noci, řekl MacLennan.

Úroda na Ukrajině je nižší než loni

Dodávky všeho možného od pšenice po kukuřici a slunečnicová semena jsou letos z Ukrajiny – přezdívané „obilnice Evropy“ – nižší. Úroda na Ukrajině by měla podle odhadů činit 60 až 70 procent ve srovnání s předchozími roky, řekl MacLennan.

Společnost Cargill je jedna z mála, která setrvává na svém rozhodnutí pokračovat ve výrobě ve svých ruských provozech, protože Rusko stejně jako Ukrajina jsou podle MacLennana „klíčem k nasycení světa“. Utlumila tam alespoň své méně důležité aktivity.

„Zpočátku se objevilo mnoho hlasů, že by z Ruska měly odejít všechny západní firmy. Naším cílem je nakrmit lidi. Vyrábíme jídlo. Krmíme obyvatele Ruska a také obyvatele na Středním východě a v Africe. Kdybychom z Ruska odešli, bylo by to k jejich škodě," podotkl.