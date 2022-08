Česko si polepšilo v čerpání evropských fondů, ze sedmadvacítky zemí je sedmé

Česká republika si o místo vylepšila své nejlepší postavení v čerpání evropských fondů, uvedlo to ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Česko je mezi 27 členskými zeměmi Evropské unie sedmé, zatímco v květnu bylo osmé. Ke konci června podle ministerstva Evropská komise proplatila z končícího programového období 2014 až 2020 tuzemským příjemcům v součtu 519,9 miliardy korun, což je 78,8 procent celkové částky 660 miliard korun.

Největší část peněz z období 2014 až 2020 byla vzhledem k celkovému rozpočtu programu proplacena na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podle MMR se něm vyčerpalo více než 102 procent celkové alokace (72,6 miliardy korun).

Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) posun Česka v čerpání evropských dotací ukazuje na dobře nastavený systém a pečlivou práci všech, kdo se na realizaci projektů podílejí.

„Úspěšně dokončených projektů jsou desítky tisíc. Díky podpoře z evropských fondů například zlepšujeme životní prostředí, podporujeme inovace i hospodářský rozvoj, modernizujeme nemocnice, železnice a zachraňujeme kulturní památky napříč regiony. Každý občan tak denně těží z výhod plynoucích z členství v EU,” uvedl Bartoš.

Na prvním místě žebříčku v čerpání evropských fondů se podle MMR drží Irsko před Lucemburskem a Finskem. Tyto tři země se dostaly přes 80 procent v čerpání dotací. Následují Kypr, Litva a Portugalsko. Česko se proti květnovému žebříčku dostalo před Estonsko.

Nejdůležitější je podpora infrastruktury

„Je pravda, že Česká republika dříve patřila k horším zemí v čerpání, nicméně systém již trvá dlouho a naučili jsme se v něm chodit. Zároveň jsou projekty, které jsou posílány k čerpání dotací, poslední dobou lépe zpracovány. Díky tomu se v čerpání zlepšujeme a dostáváme ze špatných příček do lepší části žebříčku,” řekl analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Dodal, že se podle něj ale často uskutečňují projekty, které nejsou úplně nejdůležitější z pohledu dalšího rozvoje ekonomiky a do budoucna by se Česko mělo více zaměřit na klíčové stavby infrastruktury.

Česko má Evropskou komisí schváleny téměř všechny programy pro čerpání peněz z fondů EU v dalším období 2021 až 2027 a jednotlivé programy postupně vypisují první výzvy pro žadatele o dotace. Připraveno je téměř 550 miliard korun na podporu rozvoje regionů, inovací, životního prostředí, sociální oblasti i na opravy památek a podporu vědy, výzkumu a vzdělávání.

