Česká ekonomika potvrdila sílu. Letos slibují vyšší mzdy ještě lepší výkon

Česká ekonomika loni ve čtvrtém čtvrtletí rostla nečekaně rychle. Mezičtvrtletně přidala 0,7 procenta, plyne z dnešních zpřesněných údajů ČSÚ. Předběžný odhad uváděl, že to bylo o 0,5 procenta. Ale i to by byl celkem solidní výsledek, potvrzující poměrně silný výkon tuzemského hospodářství v celém loňském druhém pololetí. Meziročně česká ekonomika loni od října do prosince přidala reálně 1,8 procenta, kdežto předběžný odhad měl za to, že to bylo jen 1,6 procenta.

Růst v loňském čtvrtém čtvrtletí táhla spotřeba domácností. Silný byl v tomto ohledu především prosinec, kdy výrazný impuls poskytly vánoční nákupy. Meziročně spotřební výdaje domácností stouply o 3,2 procenta, mezičtvrtletně pak o 1,5 procenta. Negativně se ovšem projevily nedostatečné investice a slábnoucí zahraniční poptávka, jež neblaze doléhá na tuzemský průmysl. Zahraniční poptávka je poměrně slabá kvůli mdlému výkonu zejména německé ekonomiky, geopolitickému napětí i hrozícím obchodním válkám.

Spotřeba českých domácností má ovšem prostor k dalšímu vzestupu, neboť i přes růst posledního loňského čtvrtletí stále zůstala pod svoji předpandemickou úrovní.

Za celý loňský rok přidala česká ekonomika rovné procento. Celoročně ji táhly spotřební výdaje domácností a z menší částí výdaje vlády. Spotřeba domácností ožila díky obnovení růstu reálných mezd, které předtím dva roky klesaly kvůli mimořádně vysoké inflaci. Letos by měla ekonomika přidat 1,9 procenta. Spotřeba domácností dále poroste, neboť dále porostou i reálné mzdy. Ekonomiku však bude brzdit zesílená hrozba obchodních válek.

