Češi přestávají zvládat své dluhy. Po splatnosti je 31 miliard korun

Lidé mají stále větší potíž se splácením svých závazků. Vyplývá to z aktuálních údajů registru Solus, který eviduje dluhy fyzických osob. Dlužná částka po splatnosti evidovaná u spotřebitelů vzrostla za poslední čtvrtletí loňského roku o dvě stě milionů korun. Celkem činí dluhy po splatnosti 30,9 miliardy korun. Mezičtvrtletně se výše nesplacených dluhů zvýšila poprvé od března 2020.

Počet spotřebitelů s dluhem po splatnosti sice klesl o pět tisíc na 423 tisíc osob, potíže se splácením však u zbývajících v posledním roce rostly. Jan Stopka, tajemník sdružení Solus předpokládá, že schopnost lidí splácet závazky bude dál klesat.

Trabl jménem energie

„V průběhu celého roku 2022 jsme zaznamenávali signály, že někteří spotřebitelé mají častěji potíže s úhradou svých závazků. V roce 2023 lze očekávat stále se zvyšující tlak na rodinné rozpočty zejména v důsledku vysokých cen energií a pokračující vyšší inflace. V této souvislosti je důležité zopakovat doporučení, aby v případě potíží s úhradou splatných závazků spotřebitelé co nejdříve kontaktovali svého věřitele a situaci s ním řešili včas,“ uvedl Stopka.

V rámci celé České republiky mělo ke konci loňského roku negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v registru 4,87 procenta dospělých občanů. V minulém čtvrtletí to bylo 4,94 procent občanů.

Jedním ze signálů o rostoucím tlaku na platební morálku spotřebitelů je i průměrná výše dluhu po splatnosti, která připadá na jednoho občana zapsaného v Solusu. Ta sice v dlouhodobém horizontu klesá, v meziměsíčním srovnání se však od loňského srpna do konce roku zvýšila o řádově tisíc korun na 45 192 korun.

Průměrná výše dluhu na jednoho spotřebitele Solus, užito se svolením

„Z dotazů do registru Solus je patrný také zvýšený zájem o úvěry mezi klienty, kteří již mají v registru záznam o závazku po splatnosti. Existenci takového dluhu odhalily při dotazu do registru členské společnosti v roce 2022 v průměru u patnácti klientů ze sta,“ doplnil Stopka.

Regionální rozdíly

Mezi regiony existují významné rozdíly v platební morálce spotřebitelů či možnosti dostát svým závazkům. A to nejen na úrovni okresů, ale i jednotlivých městských čtvrtí. Například v rámci celé Ostravy eviduje Solus podíl občanů s dluhy po splatnosti 8,47 procenta. V městském obvodu Slezská Ostrava je to však víc než 38 procent občanů. Podobné rozdíly lez dohledat v řadě dalších měst i regionů České republiky.

Tradičně nejnižší podíl osob s dluhem po splatnosti byl ke konci roku ve Zlínském kraji, 3,01 procenta dospělých občanů či v kraji Vysočina, 3,04 procenta. Naopak nejvyšší podíl těchto osob je v Ústeckém kraji, 9,82 procenta, a v Karlovarském kraji, kde je to 8,72 procenta.

Podíl osob se závazkem po splatnosti na celkovém počtu obyvatel ve věku 18+ let v jednotlivých krajích:

Solus, užito se svolením