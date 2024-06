Ceny výrobců v průmyslu rostou méně, než se čekalo. V zemědělství ceny nadále výrazně padají, ukazují čerstvá data z Českého statistického úřadu. ČNB tak pravděpodobně nezmění svůj výhled ohledně snižování úrokových sazeb. Základní sazba ČNB by tak letos měla klesnout na úroveň kolem 4,5 procenta.

Ceny průmyslových výrobců v květnu meziročně vzrostly o jedno procento, oznámili statistici. Citelně tak zaostaly za očekáváním analytiků. Ti předpokládali vzestup o dvě procenta. Klesly totiž zejména ceny potravinářských výrobků, a to o 3,7 procenta. V jejich poklesu se odráží už řadu měsíců trvající výrazný, dvouciferný pokles ceny zemědělských výrobců, a také stabilizace a pokles velkoobchodních cen energií.

Zemědělští výrobci v květnu meziročně zlevňovali o stále výrazných více než deset procent. „Deflace v zemědělství a potravinářství však není dostatečně přenášena do cen konečných, které stanovují například obchodní řetězce. Zdá se tak, že na jejich straně dochází zejména od letošních Velikonoc k určitému navyšování ziskových marží,“ komentuje statistiku výrobních cen hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V květnu ceny průmyslových výrobců rostly pomaleji, než se čekalo, i proto, že růst cen ropy a ropných produktů, včetně pohonných hmot, byl slabší kvůli vývoji právě na světovém trhu s ropou. V květnu cena ropy Brent klesala kvůli nadále utažené měnové politice americké centrální banky a kvůli obecné redukci v očekáváních stran letošního snižování úrokových sazeb – jak v USA, tak v eurozóně i v Česku.

Obecně vyšší úrokové míry jsou reakcí na přetrvávající inflační tlaky, zejména v oblasti služeb pro podniky, kde se ceny v květnu zvýšily o 3,2 procenta, což představuje mírné zpomalení meziročního růstu. V dubnu totiž byly ceny služeb pro podniky vyšší o 3,4 procenta.

Vyšší sazby tlumí i průmyslovou aktivitu a příslušné investice, což vytváří tlak na pokles cen průmyslových výrobců.

Z hlediska ČNB je pomalejší než očekávaný růst cen průmyslových výrobců známkou toho, že inflační tlaky v oblasti výroby dále oslabují. To se postupně může propast do tlaku na pokles spotřebitelských cen či do zpomalení jejich růstu. Jde tedy o protiinflační faktor. Proto už ČNB nemusí přehodnocovat další výhled stran snižování úrokových sazeb. Trh tak nyní soudí, že do konce letošního roku poklesnou z úrovně 5,25 na 4,5 procenta, jako to předpokládal doposud.

