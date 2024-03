Ceny v průmyslu neklesají tak rychle, jak se čekalo. ČNB sníží sazby „jen“ o půl procenta

Ceny průmyslových výrobců letos v únoru klesaly pomaleji, než se čekalo. Meziročně vykázaly pokles o 0,9 procenta, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg předpokládali ve střední hodnotě svých odhadů pokles o 1,3 procenta. Meziměsíčně byla dynamika ale naopak silnější, než se čekalo, když ceny narostly o 0,5 procenta, namísto očekávaných 0,3 procenta. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu.

Deflační nebo naopak inflační tlaky v oblasti průmyslových cen nejsou natolik výrazné, aby měly vůbec potenciál vést jednotlivé bankovní radní k úvaze o přehodnocení postoje ve věci dalšího nastavení základních úrokových sazeb. Ty tak na zasedání tento týden ČNB nejspíše sníží „pouze“ o 0,5 procenta, a nikoli o výrazných 0,75 procenta.

Klesající ceny v průmyslu má na svědomí jak nabídková, tak poptávková strana. Na nabídkové straně umožňuje pokles cen pokračující snižování velkoobchodních cen energií v čele s plynem a elektřinou, ale i dalších vstupů. Na poptávkové straně se projevuje chabá poptávka, jak domácí, tak zahraniční, po tuzemském průmyslovém zboží. Její chabý výkon pramení z dusivého působení stále poměrně vysokých úrokových sazeb, ze zahraničních faktorů pak především ze zadrhávání německé ekonomiky, která se podle dnes zveřejněného šetření agentury Bloomberg ocitla v prvním letošním čtvrtletí v recesi.

Německu se nedaří kvůli dopadu drahých energií, jež jsou důsledkem odstřižení se země od dodávek ruských energií. Na Německo neblaze doléhá ovšem také hospodářský útlum Číny. Situace se příliš nezlepší po zbytek letoška, takže německá ekonomika podle zmíněného šetření vykáže růst jen 0,1 procenta. Tato stagnace výrazně přispěje k útlumu průmyslové výroby v Česku, který pro změnu bude bránit výraznějšímu růstu průmyslových cen, a to navzdory nadále klesajícím úrokovým sazbám.

