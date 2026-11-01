Tuskovi se stále nepodařilo uhasit potíže s nezávislostí ústavního soudu
Polský premiér Donald Tusk obvinil představitele národně konzervativní opozice, že chtějí zničit demokracii a právní stát. Podle agentury AFP tak učinil v projevu věnovaném pokračující krizi kolem ústavního soudu. Polský prezident Karol Nawrocki svolal krizové jednání, Tuskova strana se ho však podle médií nezúčastnila. Evropská komise vyzvala Nawrockého, aby jmenoval parlamentem navržené soudce.
Tuskův projev následoval den poté, co policie zasahovala u ústavního soudu, kde příznivci opoziční národně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) protestovali proti pozastavení výkonu funkce jeho předsedy Bogdana Šwienczkowského. V pátek dopoledne část soudců ústavního soudu na webu oznámila, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce Šwienczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému. Podle oznámení v čele soudu nyní stojí právě Korwinová-Piotrowská.
Oficiální účet soudu na sociální síti X však v pátek označil tento krok za "státní převrat". Někteří demonstranti týž den před soudem skandovali "Tusk je zrádce" a pokoušeli se prorazit bezpečnostní zábrany. Policie uvedla, že zatkla tři lidi. "Nazývejme věci pravými jmény. V Polsku již léta existují organizace a politici, kteří chtějí zničit demokracii a právní stát," řekl podle agentury AFP Tusk v projevu dnes večer zveřejněném na X. Konkrétní osoby ani organizace nezmínil.
"Děsivé nepokoje"
Páteční nepokoje označil Tusk za "děsivé". "Velmi si přeji, abychom v Polsku už nikdy nemuseli být svědky podobných scén," uvedl. Tuskova vláda se už několik týdnů snaží dosáhnout odchodu soudců ústavního soudu, které jmenovala předchozí vláda PiS. Ta byla u moci v letech 2015 až 2023. Na podporu soudců se před budovou ústavního soudu pravidelně scházejí příznivci PiS.
Prezident Nawrocki, který v pátek spěšně ukončil návštěvu Senegalu, dnes podle AFP o vyhrocené situaci kolem ústavního soudu jednal s představiteli opozičních i koaličních stran. Podle polských médií však mezi nimi chyběla Tuskova Občanská koalice (KO). Rozhovory zatím žádný průlom nepřinesly.
Průjezd kamionu přes Česko ze Slovenska do Německa má zdražit o 475 korun. Ministerstvo dopravy navrhuje od července 2027 zvýšit mýtné, u nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Stát si od změny slibuje přibližně čtyři miliardy korun ročně navíc na dopravní infrastrukturu. Autobusů se zdražení týkat nemá.
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Politika
Průjezd kamionu přes Česko ze Slovenska do Německa má zdražit o 475 korun. Ministerstvo dopravy navrhuje od července 2027 zvýšit mýtné, u nejrozšířenější kategorie kamionů nad 12 tun o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Stát si od změny slibuje přibližně čtyři miliardy korun ročně navíc na dopravní infrastrukturu. Autobusů se zdražení týkat nemá.
Evropská komise v sobotu vyzvala Nawrockého, aby schválil nové soudce nominované parlamentem a umožnil tak fungování soudu v souladu s polskou ústavou a unijním právem. Agentuře AFP to uvedl mluvčí EK. Americký velvyslanec v Polsku Tom Rose varoval všechny strany sporu, aby "nepodnikaly žádné kroky, které by mohly vyvolat násilí nebo další vyhrocení situace".
Vládní představitelé argumentují verdiktem Soudního dvora EU, který na konci loňského roku dospěl k rozhodnutí, že polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie a nesplňuje požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří soudců a tehdejší předsedkyně.
Teoreticky by rozhodnutí nejvyšší soudní instance v EU mělo v Polsku spustit reformy, které by obnovily nezávislost ústavního soudu, což je i podmínka členství v EU. V praxi se ale dvěma po sobě jdoucím ministrům spravedlnosti jmenovaným novou liberální vládou, která je u moci od roku 2023, nepodařilo nezávislost ústavního soudu obnovit. Hlavním důvodem je, že současný i minulý prezident, oba spjatí s PiS, buď vetovali, nebo slíbili vetovat změny, které by zvrátily reformy podniknuté PiS, napsala tehdy agentura AP.