Analytici: Inflace v září klesla minimálně o procentní bod

Meziroční inflace v září dál klesala, ze srpnových 8,5 procenta se snížila přinejmenším o procentní bod. Shodují se na tom oslovení analytici. Na rozdíl od předchozího měsíce přineslo podle nich září i meziměsíční pokles cen, proti srpnu se podle odhadů analytiků snížily o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Meziměsíční zlevnění očekávají u potravin, zdražení naopak u pohonných hmot. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o zářijové inflaci v úterý.

"Meziroční inflace se podle našeho odhadu v září snížila na 7,2 procenta ze srpnových 8,5 procenta. To by odpovídalo meziměsíčnímu poklesu cen v průměru o 0,4 procenta. K tomu podle nás přispěly nižší regulované ceny a levnější potraviny. V regulovaných cenách by se měla projevit první vlna většího snižování cen energií pro domácnosti," uvedli analytici Komerční banky.

"I v průběhu září pokračovalo zdražování pohonných hmot vlivem vyšších cen ropy a slabého kurzu koruny. Většina ostatních kategorií ovšem působila naopak ve směru nižší inflace. Zlevnění pravděpodobně nastalo u potravin, kde se postupně projevuje nedávný strmý pokles cen zemědělských výrobců, a po skončení sezony dovolených tradičně výrazně zlevní i rekreace," soudí hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. "V souhrnu by měly převážit proti-inflační faktory a meziměsíčně tak cenová hladina podle nás klesne o 0,3 procenta, což by odpovídalo meziroční inflaci na úrovni 7,3 procenta," dodal.

Analytici Raiffeisenbank předpokládají, že v září inflace klesla na 7,5 procenta. Podle nich v meziročním srovnání zpomaluje růst cen energií a potravin. "Vzhledem k předchozím výsledkům cen zemědělských výrobců se dá předpokládat, že existuje prostor ještě pro rychlejší pokles cen potravin," konstatovali.

Naopak analytici České spořitelny předpokládají, že meziroční inflace přesáhne devět procent. "To ale nebude způsobeno vývojem ekonomiky, nýbrž loňským úsporným tarifem, který byl v rámci dat inflace započítán jako výrazné snížení cen elektřiny, což pro meziroční vývoj inflace během čtvrtého čtvrtletí letošního roku znamená nízkou základnu," upozornili. V dalších měsících se podle nich inflace vrátí k poklesu, skokově spadne v lednu.