Trump byl znovu obžalován za pokus zvrátit volby v roce 2020

Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith znovu obžaloval amerického exprezidenta Donalda Trumpa z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb z roku 2020. Zohlednil přitom červencový přelomový verdikt nejvyššího soudu, který konstatoval, že bývalí prezidenti mají nárok na širokou imunitu spojenou s činy vykonanými v úřadu, napsala agentura AP.

Reklama

Obžaloba sice obsahuje stejné čtyři body jako ta původní z 1. srpna 2023, ale zároveň „odráží ochotu obžaloby respektovat a uplatňovat závěry a pokyny Nejvyššího soudu,“ citovala agentura AFP Petera Carra, mluvčího zvláštního vyšetřovatele

Podle AP se nová obžaloba liší tím, že je pojatá užším způsobem. Není v ní například část, která se týká Trumpových kontaktů s ministerstvem spravedlnosti, což je podle názoru nejvyššího soudu jednání, na něž se vztahuje imunita. Součástí obžaloby naopak zůstalo tvrzení, že se Trump snažil tlačit na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, aby odmítl certifikovat výsledky prezidentských voleb.

Trump, který je letos znovu kandidátem republikánů do prezidentských voleb, veškerá obvinění označuje za spiknutí s cílem narušit jeho předvolební kampaň. Zároveň stále opakuje nepravdivá tvrzení, že o vítězství ve volbách v roce 2020 přišel kvůli rozsáhlým podvodům.

Před Trumpem ještě nikdy žádný exprezident USA obžalobě nečelil, republikán se ale loni stal terčem hned čtyř a v jednom případě již porota uznala jeho vinu.

Reklama

Radim Pařík: Kamala zavedla demokraty do slepé uličky, teď je vede ven Názory Tento týden se uskutečnil celonárodní sjezd Demokratické strany v Chicagu. Kamala Harrisová byla očekávaně potvrzena jako prezidentský kandidát. Jako viceprezidentka se stala logickým nástupcem odstoupivšího Joe Bidena. Ale nenechala nic náhodě. Radim Pařík Přečíst článek

Tři měsíce do amerických voleb. Má Kamala Harrisová vyhráno? Vlastně ani trochu Politika Souboj mezi stávající viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou a exprezidentem Donaldem Trumpem se blíží. Zatímco na začátku léta to vypadalo, že Donald Trump má vítězství v kapse, aktuálně to působí, jako by Harrisová již zvítězila. Navzdory průzkumům se boj teprve rozjíždí. A půjde o to, kdo bude udávat tón kampaně, jaké zbraně v ní který kandidát vytáhne a komu budou nahrávat i okolnosti, na něž nemá žádný z kandidátů vliv. Jak tedy bude vypadat tříměsíční kampaň? Tady jsou pravděpodobné hlavní motivy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Trumpovy akcie padají. Nejen politické, i ty na burze Trhy Akcie společnosti Trump Media & Technology klesly na historické dno. Vedle špatných byznysových výsledků na to mají vliv také nedobré zprávy z politického boje. Trumpovi investoři tak tratí stamiliony dolarů. Stanislav Šulc Přečíst článek