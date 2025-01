Stříž končí. Povýší Blažek Bradáčovou?

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se vzdal funkce, skončí 31. března. V pondělí předal rezignaci ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Důvody rezignace označil za ryze osobní a rodinné. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) o tom v úterý informovalo na webu.

Nejvyšší státní zástupce se k rozhodnutí vyjádří na úterním tiskovém briefingu ve 13:00. Média v minulosti spekulovala, že Stříže nahradí pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Nejvyššího státního zástupce jmenuje podle zákona vláda na návrh ministra spravedlnosti. Ministr Blažek navrhne nástupce tak, aby mohl být ustanoven k 1. dubnu.

„Ve smyslu zákonné úpravy nyní běží Igoru Střížovi rezignační lhůta, která uplyne dnem 31. března 2025. Tímto dnem rovněž skončí jeho působení ve funkci nejvyššího státního zástupce," uvedlo NSZ. Stříž řídí NSZ od července 2021, funkční období měl do léta 2028.

Média spekulují, že Stříže nahradí Lenka Bradáčová, jejíž funkční období v čele pražského VSZ končí na sklonku letošního roku. Do čela VSZ v Praze ji jmenoval v létě 2012 Blažek jako tehdejší ministr spravedlnosti ve vládě Petra Nečase (ODS).

Šedesátiletý Stříž působí ve veřejné žalobě od roku 1986, nejprve jako právní čekatel, později vyšetřovatel a prokurátor u vojenské prokuratury. Od roku 1996 pracoval na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, v letech 1997 až 2007 byl náměstkem vrchního státního zástupce. Po nástupu Pavla Zemana do funkce nejvyššího státního zástupce v roce 2011 se stal jeho náměstkem. Nejvyšším státním zástupcem se stal v polovině července 2021 poté, kdy Zeman na svoji funkci rezignoval.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje podle zákona vláda na návrh ministra spravedlnosti. Šéf žalobců se může své funkce vzdát písemným oznámením ministrovi.

