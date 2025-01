Potvrzeno. Blažek navrhl na nejvyššího státního zástupce Bradáčovou

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhl na funkci nejvyšší státní zástupkyně pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Uvedl to dnes na síti X s tím, že je přesvědčený, že Bradáčová ve funkci obstojí "i v době módního zpochybňování všeho a všech v oblasti veřejné moci".

Reklama

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Současný šéf žalobců Igor Stříž v úterý oznámil rezignaci, ve funkci skončí k 31. březnu.

Současný šéf žalobců Igor Stříž v úterý oznámil rezignaci, ve funkci skončí k 31. březnu. Blažek v úterý vzkázal, že vládě navrhne Střížova nástupce tak, aby mohl být ustanovený k letošnímu 1. dubnu. Stříž rezignaci vysvětlil rodinnými a osobními důvody. V poslední době sílily spekulace, že čelí politickému tlaku, aby z funkce odstoupil, a že se jeho nástupkyní má stát právě Bradáčová.

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona o státním zastupitelství časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení. Jeho jmenování je politickým aktem. Mluvčí vlády v úterý sdělila, že vláda je k 1. dubnu připravena nového nejvyššího zástupce jmenovat.

David Ondráčka: Stříž ven, Bradáčová nahoru. Pozadí rošády státních žalobců Názory Šachová mocenská partie o pozice ve struktuře státního zastupitelství vrcholí. Odstoupení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a nástup Lenky Bradáčové je pečlivě vyjednaná rošáda v čele hierarchie a zároveň výrazný mocenský i symbolický pohyb v režii ministra Blažka. Ten po dohodě s oběma aktéry využívá svou pravomoc vybrat nového nejvyššího státního zástupce na dalších 7 let. Co za to bude tento politický bazilišek asi chtít? David Ondráčka Přečíst článek

Reklama