Šéf Goldmanů skončil jako dýdžej. Na šikmé ploše se ale ocitá i jeho kariéra bankéře

Lollapalooza už nikdy nebude jako dřív, napsala CNN. Na hudebním festivalu už nikdy nezahraje známý party DJ D-Sol, civilním povoláním investiční bankéř David Solomon. Neortodoxní koníček šéfa Goldman Sachs pravděpodobně vyvolal pohoršení u členů správní rady tohoto bankovního giganta. Ti by jej zřejmě raději viděli na golfovém greenu než za mixážním pultem. Solomon potvrdil, že jako DJ s veřejných vystupováním končí. V sázce je ale mnohem víc. Pod Solomonem se možná kýve celé šéfovské křeslo.

Šéf Goldman Sachs David Solomon už nebude vystupovat na prestižních akcích a dá přednost Wall Street před South Beach, potvrdil CNN zástupce druhé největší investiční banky.

„David se rozhodl přestat veřejně vystupovat jako DJ před více než rokem kvůli mediální pozornosti,“ uvedl mluvčí Goldmanů Tony Fratto.

Solomon, který vystupoval pod pseudonymem DJ D-Sol, začal před několika lety hrát na festivalech a v nočních klubech. Stal se headlinerem řady významných akcí, včetně akce společnosti Amazon v roce 2019 a loňského večírku Sports Illustrated Super Bowl. Loni v létě hrál na chicagském hudebním festivalu Lollapalooza po boku interpretů jako Metallica, Dua Lipa, Doja Cat a Green Day.

Ve dne bankéř, v noci DJ

Ne všichni Solomonův dvojí život schvalovali. U veřejnosti sbíral díky vystoupení ze škatulky „nudného bankéře“ kladné body. Členové boardu bankovního gigantu to spíše trpěli, než podporovali, a to až do července 2020. Tehdy, uprostřed covidové pandemie, Solomon vystoupil na přeplněné charitativní akci v Hamptons. Dohrou této hudební produkce bylo vyšetřování newyorského státního ministerstva zdravotnictví kvůli tomu, co tehdejší guvernér Andrew Cuomo označil za „hrubé porušení společenského odstupu“.

Podle zprávy Financial Times se Solomon tehdy za účast na akci představenstvu omluvil. Bylo to zřejmě málo. Pandemický skandál ale není tím hlavním důvodem, proč se pod šéfem Goldmanů kýve židle.

Bývalí i současní spolupracovníci údajně obviňují šéfa banky, který letos slaví pět let v čele, ze špatného vedení. Jeho schopnost efektivně řídit společnost údajně zpochybňuje i bývalý předseda představenstva a generální ředitel Lloyd Blankfein, píše CNN.

Solomonova údajná upovídanost, nedostatek spolupráce s ostatními vedoucími pracovníky, důraz na návrat do kanceláře a nedávný neúspěch produktu Marcus (internetové bankovnictví Goldmanů) vedly kolegy k otevřeným pochybnostem o jeho budoucnosti ve společnosti.

Za Solomona mluví výsledky

„David Solomon si nehraje na diplomata,“ řekl nedávno televizi CNN Jeffrey Sonnenfeld, který vede institut Chief Executive Leadership Institute při Yale School of Management a dodal: „Je drsný, pohybuje se na hraně. Je to starý mládenec, což může způsobit určité společenské rozdíly."

Solomon se nakonec zodpovídá akcionářům a představenstvu banky skrze výsledky hospodaření. A i když akcie Goldman Sachs (GS) letos klesly o více než 8,4 procenta, od jeho nástupu do funkce v roce 2018 přidávají zhruba 40 procent.

Goldman Sachs v úterý ráno oznámila výsledky za třetí čtvrtletí a vykázala zisk 5,47 dolaru na akcii, který překonal očekávání analytiků ve výši 5,31 dolaru. Tržby dosáhly 11,82 miliardy dolarů oproti očekávaným 11,19 miliardy dolarů, jak vyplývá z údajů společnosti Refinitiv.

Přesto se zisk oproti předchozímu roku snížil o třetinu. „Pokračujeme ve významném pokroku v plnění našich strategických priorit a jsme přesvědčeni, že práce, kterou nyní děláme, nám poskytuje mnohem silnější základnu pro rok 2024,“ řekl k výsledkům hospodaření Solomon.