Savov dostal devět let za daňový podvod. Dál se skrývá se v Británii
Podnikatel a někdejší majitel vydavatelství Mladá fronta František Savov dostal za krácení daní a praní špinavých peněz devět let vězení. Soud mu zároveň na deset let zakázal působit ve vedení firem a rozhodl o propadnutí pozemků i zajištěných 98 milionů korun. Verdikt není pravomocný.
Městský soud v Praze uznal čtyřiapadesátiletého Františka Savova vinným z organizování rozsáhlých daňových podvodů, které podle obžaloby připravily český stát o 653 milionů korun.
Soudní senát rozhodoval bez přítomnosti podnikatele. Savov (na snímku z roku 2015) dlouhodobě pobývá ve Velké Británii a česká justice ho stíhá jako uprchlého. Vinu odmítá a kauzu už dříve označil za „vykonstruovanou“.
Konec roku se blíží. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejní nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Začínáme s úspěšným podnikatelem Karlem Vágnerem, zakladatelem celé řady mediálních projektů a manželem Simony Krainové. „Pro nás je teď priorita byznys se Simonu, rozvíjet vlastní značky. Ono se to nezdá, ale jen aby vás pustili do velkých fabrik, které vyrábějí pro světové značky, je strašná práce,“ říká Karel Vágner.
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Devět let vězení a zákaz řídit firmy
Vedle devítiletého trestu odnětí svobody soud Savovovi uložil desetiletý zákaz působení ve vedení obchodních společností. Rozhodl také o propadnutí pozemků a zajištěných finančních prostředků ve výši 98 milionů korun.
Státní zástupkyně Iva Bicanová pro něj žádala rovněž devět let vězení a desetiletý zákaz činnosti. Navrhovala ale propadnutí nemovitostí a zajištěného majetku v hodnotě přesahující 700 milionů korun.
Rozsudek není pravomocný. Lze očekávat, že se Savov proti verdiktu odvolá.
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Podle soudu řídil síť firem ovládaných bílými koňmi
Savov podle nepravomocného rozsudku v letech 2009 až 2012 organizoval trestnou činnost dalších obžalovaných. Své právníky Bohuslava Maléře a Richarda Rolfese měl instruovat, aby vytvořili skupinu společností a ovládali je prostřednictvím takzvaných bílých koní dosazených do funkcí jednatelů.
Firmy EastMedia, Net Advert, Astra AT a NetFriends podle obžaloby nevykonávaly skutečnou ekonomickou činnost a nevedly řádné účetnictví. Na základě fiktivních smluv měly vystavovat smyšlené daňové doklady a předkládat finančním úřadům nepravdivá přiznání k dani z přidané hodnoty.
Cílem bylo získávat neoprávněné nadměrné odpočty DPH. Peníze pocházející z trestné činnosti pak podle soudu skupina legalizovala.
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Spoluobžalovaní dostali podmínky i sedm let
Společně se Savovem čelilo obžalobě dalších devět mužů. Soud jim uložil tresty od podmíněného odsouzení až po sedm let vězení.
Podle soudu právě Savov celý systém organizoval a určoval postup ostatních. V Česku byl známý zejména jako vlastník vydavatelství Mladá fronta, které v minulosti vydávalo mimo jiné ekonomický deník E15 nebo týdeník Euro.
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V Británii zůstává navzdory rozhodnutí o vydání
Rozhodnutí o Savovově vydání z Velké Británie do Česka nabylo právní moci už v roce 2017. Podnikatel však v zahraničí nadále zůstává.
Pražský městský soud na něj v minulosti vydal zatykač a o spolupráci požádal také unijní agenturu Eurojust. Savov se chtěl procesu účastnit prostřednictvím videokonference, podle soudkyně však britské úřady takový postup neumožnily.
Pokud se podnikatel vrátí do Česka nebo bude vydán, může požádat o opakování procesu, protože byl souzen jako uprchlý.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.