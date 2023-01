Přísahu dnes složí i americký kongresman s vylhaným životopisem

Nově zvolený republikánský kongresman George Santos si vymyslel akademický titul. Lhal i o svých pracovních zkušenostech. Přesto dnes skládá přísahu a stane se členem zákonodárného výboru.

Nově zvolený republikán minulý týden přiznal, že voličům lhal o svém životě, včetně svého vzdělání a profesních zkušeností. Dodal, že se stále hodlá složit přísahu a stát se právoplatným členem dolní komory amerického parlamentu.

Santosovo jednání odsuzuje stále více lidí. Poté, co se ukázalo, že na jeho životě řada věcí nesedí, o čemž poprvé informoval deník The New York Times. Otazníky se vznášení nejen nad jeho minulostí, ale také nad financováním jeho kampaně.

Minulý týden v několika rozhovorech Santos připustil pochybení. „Neabsolvoval jsem žádnou vysokou školu. Stydím se a omlouvám se, že jsem si přikrášlil svůj životopis,“ přiznal minulé pondělí. Také uvedl, že nikdy přímo nepracoval pro Citibank či Goldman Sachs, ačkoliv to dříve tvrdil.

Žid? Kdepak. Katolík

Americký židovský web Forward zpochybnil také Santosovo tvrzení, že jeho prarodiče byli židé, kteří utekli před perzekucí z Ukrajiny a později, během druhé světové války, také z okupované Belgie. Santos následně prohlásil, že nikdy netvrdil, že je žid. „Jsem katolík,“ uvedl.

Santos je kvůli podezření z podvodu vyšetřován americkými ale také brazilskými úřady. Santosovi rodiče totiž pocházejí z Brazílie.

Právě skutečnost, že je synem imigrantů se snažil v předvolební kampani „prodávat“. Voličům tvrdil, že je ztělesněním amerického snu, tedy víry, že kdokoliv může v USA díky tvrdé práci uspět. Nyní se ukazuje, že Santos si své úspěchy vymyslel.