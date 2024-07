„Otec roku“ Musk zanevřel na Kalifornii. Do Texasu přesune také centrálu SpaceX i sítě X

Dvanáctinásobný otec Elon Musk se bije za práva rodičů tak, jak to umí. Skrze byznys. Ze židle ho nadzvedl kalifornský zákon, který hájí práva LGBT+ dětí. Označil ho za poslední kapku, která ho dovedla k rozhodnutí přesunout sídla jeho dalších dvou společností z Kalifornie do Texasu.

Americký miliardář Elon Musk oznámil, že přesune centrály vesmírné společnosti SpaceX a také sociální sítě X z amerického státu Kalifornie do Texasu. Jako jeden z důvodů označil podle světových agentur nový kalifornský zákon, jenž zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.

„Je to poslední kapka,“ napsal na své síti Musk a sdělil, že plánuje přesunout sídlo SpaceX z kalifornského Hawthorne do komplexu Starbase v Texasu a sídlo X Corp ze San Franciska do Austinu. „Asi před rokem jsem guvernérovi (Kalifornie Gavinovi) Newsomovi jasně sdělil, že zákony tohoto druhu donutí rodiny a společnosti opustit Kalifornii, aby ochránily své děti,“ napsal Musk.

Newsom v pondělí podepsal nový zákon, jehož cílem je podle agentury AP chránit studenty, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, pokud žijí v domácnostech, které nejsou nakloněny sexuálním menšinám. Zákon, jenž začne platit v lednu, obsahuje výjimky. Krok přivítaly organizace hájící práva lidí LGBT+, naopak některé konzervativní spolky ho kritizují a tvrdí, že porušuje práva rodičů.

Musk už v únoru oznámil, že do Texasu ze státu Delaware přesouvá právní sídlo firmy Neuralink a také právní sídlo SpaceX. Informoval také, že chce z Delaware do Texasu přesunout právní sídlo výrobce elektromobilů Tesla. Učinil tak po verdiktu soudu v Delawaru, jenž zrušil dohodu z roku 2018, podle které měl Musk jako ředitel Tesly v případě splnění stanovených cílů získat na odměnách rekordních 55,8 miliardy dolarů (zhruba 1,3 bilionu korun).

Tesla své ústředí přesunula z Kalifornie do Texasu už v roce 2021. Musk také oznámil přesunutí svého bydliště z Kalifornie do Texasu, kde není státní daň z příjmu fyzických osob, podotkla AP.

Elon Musk patří k nejplodnějším miliardářům, celkem má 12 veřejnosti známých dětí se třemi ženami. To poslední se narodilo letos na jaře a matkou je šéfka společnosti Neuralink Shivon Zilisová, s níž má Elon ještě dvojčata narozená v roce 2021.